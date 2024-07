Chicago P.D. 11, anticipazioni 3a puntata (29 luglio 2024): un adolescente viene rapito

Ogni lunedì in prima serata su Italia 1 stanno andando in onda per la prima volta in chiaro tutti gli episodio dell’undicesima stagione di Chicago P.D, già trasmessa nei mesi scorsi su Sky Uno. Dalle anticipazioni di chicago P.D. 11 sulla 3a puntata in onda il 29 luglio 2024 si scopre che come sempre tutta la sua squadra sarà alle prese con nuovi ed intrigati casi a cui si intrecceranno anche le loro vite private e le vicende sentimentali. Nella prossima puntata andranno in onda gli episodi dal titolo Sopravvivenza e I vivi e i morti.

Per quanto riguarda la trama del primo episodio Sopravvivenza, stando alle anticipazioni su Chicago P.D 11 si scopre che I servizi segreti collaboreranno con l’agente speciale Chapman occuparsi di un caso di rapimento di un adolescente. Il caso, particolarmente complesso, toccherà molto da vicino Voight. Nel secondo episodio, invece, dal titolo I vivi e i morti mentre Voight sarà ancora turbato e scosso per il caso dell’adolescente rapito, l’intelligence collabora con un detective della squadra per rintracciare un criminale prolifico.

Anticipazioni Chicago P.D. 11: trama dei prossimi due episodi

Svelate le anticipazioni della puntata del 29 luglio 2024 di Chicago P.D 11 e chiarito che proseguono le vicende della polizia di Chicago, che insieme all’unità di pattuglia e all’unità d’intelligence, lotta contro il crimine che affligge le strade della città non resta che ricordare che gli episodi dell’ultima stagione vanno in onda ogni lunedì a partire dalle 21.20 circa su Italia 1 ma sono disponibili in diretta streaming su Mediaset Infinity e consultabili dopo la messa in onda. Ricco è il cast della serie crime-poliziesca che vede nei panni dei protagonisti gli attori Jason Beghe, Marina Squerciati, Patrick John Flueger, Laroyce Hawkins, Amy Morton, Tracy Spiridakos, Benjamin Levy Aguilar, Ramona Edith Williams, Giota Trakas, mentre la regia è di Chad Saxton, Lisa Robinson.