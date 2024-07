Chicago PD 11, anticipazioni puntata 15 luglio 2024 e cast/ Ruzek e lo ‘spettro’ del gioco d’azzardo…

Chicago PD 11, Tracy Spiridakos ‘saluta’ il cast per il finale di stagione

Arriva questa sera – 15 luglio 2024 – una nuova puntata di Chicago PD 11 – come sempre in onda alle ore 21.20 su Italia 1. La serie tv che unisce il genere poliziesco al thriller continua a tenere incollati allo schermo con le dinamiche che, anche per l’undicesimo capitolo, si dimostrano particolarmente accattivanti. Il cast ha subito diverse modifiche nel corso delle stagioni e per il finale di quella attuale i fan dovranno salutare una vera e propria icona: Tracy Spiridakos. Nel cast per 8 stagioni, saluta i suoi compagni d’avventura e sarà interessante scoprire come verrà scandito il suo addio.

Il cast di Chicago PD 11 non è stato interessato solo dagli addii: un grande ritorno ha alimentato l’hype degli appassionati. Il detective Jay Halstead – interpretato da Jesse Lee Soffer – è tornato a primeggiare nel cast della serie tv thriller e risulta anche particolarmente centrale nell’intreccio dell’11a stagione. Per chi non vede l’ora di seguire l’appuntamento di questa sera – 15 luglio 2024 – eccovi servite le anticipazioni di Chicago PD 11.

Chicago PD 11, anticipazioni e trama dei primi due episodi in onda questa sera 15 luglio 2024

Dopo aver raccontato le ultime novità sul cast della serie tv, torniamo con il focus all’appuntamento con Chicago PD 11 di questa sera che sarà scandito da ben tre episodi. Stando alle anticipazioni, il primo – dal titolo “Voltare Pagina” – vedrà protagonista Upton che dovrà collaborare con un team anti-crisi per una situazione tutt’altro che banale. Ciò che emergerà sarà innanzitutto la differenza di metodo che metterà in discussione le convinzioni del professionista. Intanto Ruzek continuerà a sondare il terreno per un possibile reintegro dopo essere stato sollevato dall’incarico dopo il suo coinvolgimento in una sparatoria.

Le anticipazioni di Chicago PD 11 – per la puntata di questa sera 15 luglio 2024 – arrivano così al secondo episodio dal titolo “Ricostruire”. Ruzek è ancora in congedo e la sua mente è attanagliata dai timori di vivere le medesime sorti di suo padre. Il fallimento del possibile reintegro si rivela fatale per la sua tenuta psicologica; lo spettro del gioco d’azzardo si manifesta e la situazione risulterà ancora più delicata quando si ritroverà coinvolto in una rapina.

Adam e Kim, l’idillio è servito… le anticipazioni del terzo episodio di Chicago PD 11 in onda questa sera

L’ultimo degli episodi in onda questa sera 15 luglio 2024 – stando alle anticipazioni di Chicago PD 11 – avrà il titolo di “Un posto sicuro”. Alcuni migranti di origine latina, precisamente venezuelani, sembrano coinvolti in una serie di crimini e la squadra inizia dunque ad indagare sui diversi casi. Sullo sfondo anche la relazione tra Adam e Kim; dopo tante vicissitudini, finalmente tra i due inizia a dominare l’amore.

