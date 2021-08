Anticipazioni Doc nelle tue mani 2/ Trama, cast e data: arriva la pandemia e Andrea..

E’ già partita la caccia alle anticipazioni di Doc nelle tue mani 2, dopo lo straordinario successo in termini di ascolti della serie con Luca Argentero. Il suo personaggio è riuscito ad affascinare e incantare milioni di telespettatori: Andrea Fanti è un medico che ha perso la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita e nella nuova stagione dovrà anche fare i conti con la pandemia, che entrerà nella serie proprio come nella realtà.

Ma non solo: Andrea Fanti riuscirà a riprendersi e a riconquistare il tanto ambito ruolo di primario del policlinico? Andiamo a scoprirlo dando uno sguardo alle prime anticipazioni e ai rumors che circolano in rete sulla seconda stagione. L’attesa del pubblico è a livelli stellari, soprattutto ora che fervono i preparativi per le riprese.

Anticipazioni Doc nelle tue mani 2: Andrea Fanti vuole riprendere in mano la sua vita

L’obiettivo del protagonista, Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero ha un solo obiettivo: tornare al suo posto di primario. Per quanto riguarda il piano sentimentale, Fanti rivuole l’ex moglie Agnese, interpretata da Sara Lazzaro. Nel frattempo proverà convincere la collega Giulia nonché amante di qualche anno prima a non trasferirsi. Per quanto riguarda la pandemia, ci sarà una puntata intera dedicata alla crisi sanitaria. Gli sceneggiatori di Doc, evidentemente, hanno scelto di rendere la serie tv con Argentero molto più attuale di quanto ci si potesse immaginare.

