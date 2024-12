Nemo Bandera muore ne Il Patriarca 2? Anticipazioni, Claudio Amendola insinua il dubbio

Manca sempre meno al gran finale di stagione de Il Patriarca 2, che andrà in onda venerdì 20 dicembre 2024, e ci sarà la sera dei conti finale tra i nemici giurati Nemo Bandera e Raoul Morabito. Quest’ultimo era uno dei più leali e fedeli collaboratori del patriarca di Levante (che ha il volto di Claudio Amendola) all’inizio della sua carriera criminale poi, a causa di divergenze, Nemo ha allontano Morabito che da quel momento in poi gli ha giurato vendetta. In questa stagione il cinico e perfido Raoul Morabito, interpretato da Federico Dordei è tornato per vendicarsi.

Le anticipazioni Il Patriarca 2 svelano tra i due ci sarà la resa dei conti finale. Dopo un’alleanza momentanea per salvare la vita a Lara e Jessica i due riprenderanno a sfidarsi: chi avrà la meglio? Le anticipazioni ufficiali tacciono ma nei giorni scorsi Claudio Amendola, in un’intervista a SkyTg24 si è sbilanciato in tal senso lasciando intendere che forse ad avere la peggio sarà proprio il protagonista principale: “Lo sbaglio fondamentale di Nemo, se sbaglio si può chiamare, è quello di non averlo ucciso all’epoca”. Nemo Bandera muore ne Il Patriarca 2?

E sempre durante l’intervista, Claudio Amendola a SkyTg24 su Il Patriarca 2 ha rivelato anche che tipo di personaggio è Nemo Bandera: “Raccontiamo la storia di un uomo abituato a vincere, di un uomo forte, di un Patriarca, che nella prima scena della prima stagione scopre di avere quella terribile malattia che è l’Alzheimer.” E sul violento scontro con Raoul Morabito ha aggiunto: “Lasciamo i nostri protagonisti con tantissime porte aperte, ma soprattutto con il passato che cerca vendetta, che è rappresentato dal personaggio di Raoul, suo fedele amico nei primissimi anni di carriera criminale, poi allontanato da Nemo.” Se la serie vuole raccontare le fragilità, le debolezze ed il declino di un uomo forte poi vittima di tradimenti, agguerriti nemici e soprattutto malato di Alzheimer sembra sempre più verosimile che la fiction termini con la sua fine: Nemo Bandera muore ne Il Patriarca 2?