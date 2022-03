Anticipazioni Don Matteo 13, seconda puntata 7 aprile/ Don Matteo incontra Federico

Don Matteo 13, seconda puntata 7 aprile 2022

La prossima puntata di “Don Matteo 13” andrà in onda giovedì prossimo 7 aprile, sempre in prima serata su Rai 1. Il secondo episodio segna l’entrata in scena di un nuovo personaggio Federico Limoni, interpretato da Mattia Teruzzi. Federico ha solo 17 anni, il corpo segnato dai tatuaggi, l’espressione sempre accigliata e un passato difficile alle spalle: è cresciuto soltanto con la madre Caterina, rimasta incinta di lui da giovanissima, e schiava del demone della droga. Caterina lo ha abbandonato più volte e l’ultima volta è tornata incinta di Clementino. Per Federico proteggere il fratellastro è diventato la sua nuova missione di vita. Un giorno, mentre è con Clementino, si imbatte in don Matteo, che farà tutto il possibile per aiutarlo.

Raoul Bova è don Massimo in Don Matteo 13/ "Parroco vicino alla gente"

Don Matteo 13, anticipazioni episodio “Amore e rabbia”

Nella seconda puntata di “Don Matteo 13” dal titolo “Amore e rabbia” viene trovato morto un avvocato. L’omicidio sembra essere legato a un giovane ragazzo di nome Federico Limoni, che si imbatte in don Matteo mentre sta scappando dalla casa della vittima. Il sacerdote si affeziona subito a quel ragazzo scorbutico e rabbioso e decide di indagare per scoprire la verità sull’omicidio. Valentina, figlia di Anceschi, ha decido di restare a Spoleto e sviluppa una bella intesa con il PM Marco Nardi. Intanto Anna cerca di dimenticare Sergio. Cecchini preoccupato per la Capitana convince Marco a starle vicino: i due resteranno semplici amici o la vicinanza ripoterà a galla i loro veri sentimenti? Appuntamento a giovedì 7 aprile alle 21.25 su Rai 1.

