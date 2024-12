Come finisce Don Matteo 14? Anticipazioni ultima puntata del 19 dicembre 2024: scelta di Don Massimo

Manca poco al gran finale di stagione di Don Matteo 14, l’ultima puntata andrà in onda giovedì prossimo e molte questioni verrà risolte o chiarite. Cos’è successo a Patrizia Cecchini, la figlia del Maresciallo? Il Capitano Diego chi sceglierà tra l’ex fidanzata storica Vittoria e la nuova fiamma Giulia? Ed ovviamente non mancheranno i piccoli guai e problemi che vedranno coinvolto il Maresciallo Cecchini. Tuttavia, le anticipazioni Don Matteo 14 sull’ultima puntata svelano che Don Massimo prenderà una decisione molto importante.

Nello specifico nella prossima puntata di Don Matteo 14 sarà la settimana di Pasqua e nella domenica delle Palme Don Massimo deciderà di coinvolgere anche i detenuti nelle funzioni. Più nello specifico nella cittadina di Spoleto i detenuti verranno coinvolti in un’importante recita sotto la direzione del Maresciallo Cecchini, la recita sarà incentrata sulla vita di Gesù ma gli imprevisti saranno dietro l’angolo e Don Massimo sarà costretto a prendere una scelta importante. Sullo sfondo non mancheranno poi nuovi casi.

Anticipazioni Don Matteo 14, puntata finale del 19 dicembre 2024: Giulia dichiara il suo amore a Diego

Come finisce Don Matteo 14? Moltissime verità verranno fuori anche dolorose e toccanti come il mistero che aleggia su Patrizia Cecchini, figlia del Maresciallo Cecchini e sulla sua morte. I suoi vecchi compagni di teatro che cosa nascondono sulla notte del terribile incidente in cui ha perso la vita? E soprattutto quale sarà il destino del colonello Giulio Tommasi dopo essere stato gravemente ferito e in pericolo di vita? Spazio poi avrà il triangolo amoroso che ha tenuto banco in questa stagione: quello formato da Diego, Vittoria e Giulia. Sarà proprio quest’ultima a trovare il coraggio di dichiarare il suo amore al capitano con l’aiuto del Maresciallo Cecchini. Insomma non mancheranno i colpi di scena nella puntata finale della fiction di Rai1 con protagonisti Raoul Bova Nino Frassica in onda giovedì 19 dicembre 2024.