Anticipazioni Endless Love prossima puntata serale del 3 dicembre 2024: finalmente la verità sulla morte di Ozan

Non mancheranno i colpi di scena nella prossime puntate di Endless Love e finalmente verrà fuori la verità sulla morte di Ozan: chi l’ha ucciso? Andando con ordine verrà fuori che fine ha fatto Asu, la giovane come Kemal ed Emir sospettavano non è stata uccisa ma si è allontanata volontariamente per incastrare il Soydere con l’aiuto di Tufan. Tuttavia con un cinismo e un’insensibilità senza pari Asu insieme ad Emir uccideranno Tufan inscenando un finto incidente.

I colpi di scena, però, non sono finiti qui perché le anticipazioni Endless Love rivelano che la commissaria Mercan continuerà ad indagare sulla morte di Ozan e verranno fuori dei risvolti sorprendenti. Kemal sarà sempre più convinto del coinvolgimento di Tarik nell’omicidio, ma penserà che quest’ultimo stia agendo in questo modo per proteggere Zeynep. Si arriva così alla puntata serale del 3 dicembre 2024. Il commissario Mercan si presenta a Casa Soydere all’ora di cena per tendere una trappola a Tarik. Kemal si renderà subito conto di quali siano le intenzioni del commissario ed accorrerà in soccorso del fratello. Tuttavia, il giorno seguente, Tarik, stanco di questa situazione, confesserà la verità all’ingegnere.

Endless Love anticipazioni puntata del 3 dicembre 2024, Tarik confessa: ha ucciso lui Ozan

Le anticipazioni Endless Love della prossima puntata rivelano che nel frattempo, il cadavere di Ozan verrà ritrovato e, quindi, si può finalmente procedere con l’autopsia. La prima a venire scagionata dall’accusa di omicidio sarà Zeynep, Kemal infatti dirà alla sorella che non è stata lei a togliere la vita ad Ozan: quando gli ha messo il cuscino in faccia, lui aveva già il veleno in circolo. Zeynep, allora, prenderà le difese di Tarik, assicurandogli che tutte le azioni commesse da quest’ultimo siano state fatte per proteggerla e il Soydere le assicura che non denuncerà il fratello. Nel mentre, però, Nihan costringerà Asu a rivelarle che l’assassino di Ozan è Tarik.

Dalle anticipazioni Endless Love si scopre che Vildan aspetterà con ansia il risultato dell’autopsia sul corpo del figlio e sarà la commissaria Mercan a rivelare prima al Soydere e poi a tutti gli altri che Ozan non è morto né per soffocamento né per avvelenamento, bensì per impiccagione. In seguito, Tarik confesserà a Zeynep di aver tolto la vita ad Ozan, pensando che fosse già morto dopo che lei aveva provato a soffocarlo. Dopodiché, la giovane si recherà in ospedale con Emir, il quale assiste all’ecografia; questo momento spingerà Zeynep a prendere una drastica decisione. In conclusione, il commissario Mercan richiede un mandato di perquisizione per l’appartamento di Tufan e Gurcan, dove trova una chiavetta con il video in cui si vede Tarik che impicca Ozan.