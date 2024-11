Anticipazioni Endless Love, puntata del 28 novembre 2024: colpo di scena: tomba di Ozan è vuota

Una nuova e spiazzante puntata di Endless Love attende i telespettatori di Canale 5 anche giovedì 28 novembre 2024 a partire dalle 14.10 circa con un episodio al cardiopalma. Le anticipazioni, infatti, rivelano che nella dizi turca con protagonisti Nihan e Kemal si arriverà ad un giro di boa che cambierà per sempre le vite dei protagonisti e che avrà dei risvolti inaspettati. Andando con ordine, la nuova commissaria Mercan ha disposto la riesumazione della salma di Ozan per portare alla luce la verità sulla sua morte.

Le anticipazioni Endless Love svelano che alla luce di tutti gli ultimi avvenimenti emersi è certo che Ozan non si è suicidato ma è stato ucciso, tuttavia, si apre uno scenario inquietante: chi ha ucciso Ozan? Zeynep, Asu, Gurcan o qualcun altro? La commissaria disporrà una nuova autopsia su Ozan e al cimitero si recheranno anche Nihan e Kemal, sebbene quest’ultimo nel frattempo, è il principale sospettato del presunto omicidio di Asu. Tuttavia con grande sorpresa di tutti la tomba risulterà essere vuota? Si scoprirà più avanti che a trafugare il cadavere del giovane è stato Tarik…

Endless Love anticipazioni, puntata del 28 novembre 2024: Emir cattura Kemal e lo tortura

E non è tutto, dalle anticipazioni Endless Love della puntata del 28 novembre 2024 si scopre che nel frattempo Kemal avrà un confronto duro e accesso con la commissario Mercan, quest’ultima sarà sempre più convinta che l’ingegnere sia l’assassino di Asu e farà emettere un mandato per arrestarlo: Kemal finirà in carcere? Per il momento no perché il Soydere riuscirà a fuggire dal cimitero ma non tutto filerà liscio.

Le anticipazioni della puntata di giovedì pomeriggio di Endless Love svelano che Kemal durante la fuga verrà intercettato da Emir e verrà portato di peso e con forza in un luogo segreto. Emir rapirà Kemal e gli farà subire indicibili torture per fargli confessare di essere l’assassino di Asu. Alla fine stremato Kemal confesserà di aver ucciso Asu e davvero lui il colpevole o la verità è completamente diversa?

Endless Love, quando va in onda e come vederlo in streaming

Intrighi, tradimenti, segreti, bugie, omicidio e persone scomparse e amori contrastati e complicati sono gli ingredienti della dizi turca che puntata dopo puntata continua ad appassionare il pubblico di Canale5. Svelate tutte le anticipazioni Endless Love non resta che ricordare che la dizi turca va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.10 circa, il sabato dalle 14.45 circa ed il giovedì in prima serata. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.