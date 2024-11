Anticipazioni Endless Love, puntate dell’8 novembre 2024: il diabolico piano di Emir

Cosa accadrà nelle puntate in onda domani, 8 novembre 2024, di Endless Love? Dalle anticipazioni si scopre che continuerà l’eterno scontro tra Emir e Kemal senza esclusione di colpi e mentre Nihan è pronta a tutto pur di allontanare la figlia Deniz dell’ex marito, quest’ultimo architetterà un diabolico piano per incastrare Kemal e farlo finire in prigione con l’accusa, falsa, di aver ucciso Ozan. E c’è di più perché Emir terrà sotto scacco anche Zeynep. La ragazza finirà sotto minaccia e dovrà scegliere tra tradire il fratello Kemal o rischiare che venga accusata dell’omicidio di Ozan grazie alle prove schiaccianti di cui è in possesso il commissario Hakan

Andando con ordine, le anticipazioni su Endless Love prossime puntate svelano che Zeynep, dopo il tentato suicidio e il grave malore in commissariato, sarà sempre più disperata e sola. All’improvviso, tuttavia, riceverà la visita inaspettata di Emir. Sarà davvero stupita dal vederlo ed il se suo ex le dirà che, a parer suo, non ha molte chance di salvarsi anzi ne ha soltanto una: incastrare Kemal per l’omicidio di Ozan e in modo tale da allontanare ogni sospetto da lei considerando che la polizia, grazie al famoso bottone ritrovato nella stanza in cui è morto il giovane, ha le prove per incastrarla. Inizialmente, Zeynep non sarà per niente d’accordo ma in maniera subdola e meschina Emir farà leva sulla sua gravidanza e sul figlio che aspetta per obbligarla a tradire il fratello.

Endless Love, anticipazioni puntate pomeriggio e sera dell’8 novembre 2024

Le anticipazioni Endless Love svelano che al centro delle trame non ci sarà solo Zeynep ma anche Nihan. La pittrice sarà sempre più convinta che il fratello Ozan è stato ucciso e soprattutto che dietro la sua morte ci sia Zeynep, sorella di Kemal e all’epoca moglie di Ozan e per questo motivo chiederà a Kemal di affrontare il delicato argomento con la sorella. La vera svolta, però, ci sarà quando Nihan, insieme a Kemal, cercherà di aprire la porta della casa in cui Zeynep sta vivendo, utilizzando la chiave del presunto assassino di Ozan. Tuttavia, non ci riuscirà lasciando sconvolto l’ingegnere. Infatti, inizierà a chiedersi perché la sorella ha cambiato la serratura ed inizierà a convincersi anche lui che forse Zeynep è veramente coinvolta nella morte del fratello di Nihan. Da questo interrogativo, però, ne nascono altri: che cos’ha in mente, ma soprattutto, che cosa nasconde Zeynep? Endless Love va in onda domani pomeriggio a partire dalle 14.10 su Canale5 ed in prima serata dalle 21.30 circa.