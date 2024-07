Anticipazioni Endless Love, 1 agosto 2024: Emir rapisce Asu

Endless Love, la soap opera turca in onda nei pomeriggi di Canale 5 dal lunedì al venerdì, torna in onda anche domani con una nuova ed attesissima puntata; cosa rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity per l’appuntamento di domani, giovedì 1 agosto 2024? Asu accetta l’invito di Zeynep ad incontrarsi per parlare, ma non sa che al loro appuntamento si presenterà anche Emir; Asu è consapevole di essere nei guai e, proprio in quell’occasione, viene rapita dallo spietato uomo d’affari.

Tuttavia a rintracciare il posto in cui Asu è stata rapita è Zehir che, su richiesta di Kemal, ha sempre cercato di osservare la donna a distanza e monitorare ogni suo singolo spostamento; grazie appunto a Zehir, Kemal riesce a raggiungere il posto in cui la ragazza è stata condotta da Zeynep e successivamente rapita da Emir. Cosa succederà nel corso della puntata? Kemal riuscirà a salvare Asu e la ragazza confesserà all’ingegnere una volta per tutte la sua reale identità, ovvero che è la sorella di Emir?

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorriamo insieme quanto accaduto nelle precedenti puntate di Endless Love andate in onda nei giorni scorsi; dopo l’arresto, Emir e Ozan sono stati portati in caserma e sottoposti ad interrogatorio. L’udienza sui due si è ormai conclusa e, per questo, non resta ora che decidere se condannarli o meno alla carcerazione preventiva.

Asu, intanto, è sempre più terrorizzata dai propositi di Emir e teme che possa presto farle del male, se non addirittura cercare di ucciderla; la donna trova però riparo sotto l’ala protettiva di Kemal, di cui continua ad essere innamorata seppur non ricambiata, ma l’ingegnere continua a sospettare di lei. Asu, dal canto suo, non gli ha ancora rivelato di essere la sorella misteriosa di Emir e non ha ancora avuto il coraggio di confessargli la sua reale identità.