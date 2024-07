Anticipazioni Endless Love, 31 luglio 2024: Asu continua a mentire a Kemal

Nuovo appuntamento domani pomeriggio, mercoledì 31 luglio 2024, con le avventure della soap opera turca di Canale 5 Endless Love; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Emir e Ozan rischiano la carcerazione preventiva. Dopo essere stati arrestati nel corso della serata per la raccolta fondi, con la complicità di Kemal, i due sono stati prontamente portati in caserma e sottoposti ad interrogatorio; l’udienza si è ora conclusa, quale destino spetterà loro nelle prossime puntate?

Nel frattempo i timori di Asu si concretizzano sempre più e ha paura che Emir, una volta che sarà libero di agire incontrollato, cercherà in tutti i modi di ucciderla; la ragazza cerca così riparo sotto l’ala protettiva di Kemal che, tuttavia, non è ancora a conoscenza della sua reale identità. Asu è infatti la sorella segreta di Emir ma la ragazza non è ancora pronta a confessarlo all’ingegnere, di cui è innamorata e nel quale cerca un riparo dai piani del fratello.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è successo nelle precedenti puntate di Endless Love, andate in onda su Canale 5? Fehime e Huseyin hanno scoperto che il figlio Tarik è un assassino; a confessarlo è stata nientemeno che Asu, durante una dura lite in famiglia tra Tarik e Kemal. L’ingegnere tuttavia inizia a sospettare della ragazza e dei suoi strani comportamenti…

Intanto è in arrivo una gara d’appalto alla quale, però, Galip non potrà prendere parte: le immagini che sono state pubblicate hanno generato un vero e proprio scandalo in forma pubblica e Galip si è così ritirato dalla corsa. A quel punto, Kemal ha chiesto a Zehir di prendere il suo posto per la gara d’appalto.