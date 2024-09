Anticipazioni Endless Love, 10 settembre 2024: i tormenti di Tarik

Nuovo appuntamento con Endless Love nella giornata di domani, martedì 10 settembre 2024, come sempre in onda nel pomeriggio di Canale 5; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Kemal nutre sempre più sospetti circa la reale paternità di Deniz ed è convinto che sia realmente lui il padre della bambina. Anche Emir, rivolgendo alcune domande a Zeynep, è consapevole che il suo “rivale” sia ormai arrivato a conoscenza della verità e che sia davvero lui il padre della figlia di Nihan.

Nel frattempo, non è un periodo semplice per Tarik che pare sempre più inquieto e turbato agli occhi degli altri, soprattutto di Banu; l’uomo tenterà di parlare con la donna e avere un confronto con lei, ma senza successo.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Endless Love andate in onda su Canale 5, Nihan ed Emir si sono ritrovati a discutere sull’accordo matrimoniale ma sono stati interrotti da Kemal, che ha fatto il suo improvviso ingresso in azienda per affrontare il suo nemico; l’ingegnere rivela infatti all’uomo d’affari di avergli teso una trappola, dal momento che le licenze delle miniere da lui appena acquistate con un grande investimento hanno in realtà un valore ben diverso da quello preventivato.

Nel frattempo la piccola Deniz è stata affidata alle cure di una tata di nome Eda che, tuttavia, si ritroverà ad avere non pochi contrasti con Nihan; la donna avrà problemi a gestire la bambina e deciderà di riportarla a casa della pittrice. Nihan è in grossa difficoltà poiché deve cercare in tutti i modi di non far vedere la piccola a Kemal; l’ingegnere tuttavia inizia a nutrire sospetti maggiori sulla reale paternità…

Endless Love, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Endless Love va in onda tutti i pomeriggi della settimana, dal lunedì alla domenica, e anche il venerdì sera con una puntata in prima serata come sempre su Canale 5; per i telespettatori è inoltre disponibile il servizio di streaming fornito dalla piattaforma di Mediaset Infinity.

