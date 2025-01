Manca ormai pochissimo al finale di Endless Love, la prossima settimana infatti andranno in onda gli ultimi episodi dell’amatissima dizi turca e i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà. I telespettatori hanno seguito quotidianemente le vicende dei protagonisti, tantissimi sono stati i colpi di scena che spesso hanno lasciato tutti senza parole. Gli episodi vengono trasmessi su Canale 5 alle 14.10, dopo la pausa del weekend terranno compagnia ai telespettatori solo lunedì e martedì, la finale andrà in onda martedì sera e di sicuro terrà i telespettatori col fiato sospeso.

Ma cosa succederà dopo la pausa del weekend? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni di Endless Love in merito all’episodio che verrà trasmesso lunedì 3 febbraio 2025. Queste fanno sapere che Kemal deciderà a malincuore di lasciare la sua famiglia per mettersi in salvo. Intanto, il medico dell’ospedale psichiatrico organizzerà una breve fuga per Asu con lo scopo di portarla a casa sua e trascorrere insieme qualhe ora di intimità.

Endless Love, anticipazioni 3 febbraio 2025: Asu colpisce il medico e scappa

I tantissimi fan della nota soap opera turca assisteranno ad altri colpi di scena dopo la consueta pausa del weekend, le intriganti vicende dei protagonisti faranno incuriosire sempre di più i telespettatori in attesa del finale di stagione. Le anticipazioni di Endless Love rivelano che nella puntata di lunedì 3 febbraio 2025 non appena arriverà a casa del medico Asu lo colpirà con attrezzo da palestra e scapperà, sin dall’inizio lo ha ingannato con lo scopo di fuggire.

Asu si recherà da Emir e lo troverà in condizioni disperate, la sua ferita infatti si è infettata ma lui non ha assolutamente intenzione di rinunciare alla sua vendetta. Stando alle anticipazioni di Endless Love Kozcuoğlu cercherà di portare a termire il suo piano tramite Baran, cos’altro succederà nell’episodio che verrà trasmesso lunedì 3 febbraio 2025? al momento non sono trapelati altri spoiler, non ci resta quindi che attendere per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti.

