Domani, venerdì 31 gennaio 2025, andrà in onda su Canale 5 l’ultimo appuntamento settimanale di Endless Love e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che lasceranno tutti senza parole. L’amata soap opera turca viene trasmessa da lunedì a venerdì alle 14.10 e con le sue intriganti vicende cattura quotidianamente l’attenzione di moltissimi fan. Questi, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Gli episodi, oltre che sul piccoli schermo, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Stando alle anticipazioni di Endless Love trapelate sul web nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 31 gennaio 2025 grazie ad una contromossa suggerita da Hakan Kemal riuscirà a sopravvivere al colpo che Nihan ha sparato. La Polizia circonda l’edificio abbandonato ed Emir verrà ferito ad una spalla, lui però riuscirà comunque a darsi alla fuga.

Endless Love, anticipazioni 31 gennaio 2025: Kemal, Nihan e Deniz devono lasciare il paese per salvarsi da Emir

I tantissimi fan della nota dizi turca assisteranno ad altre interessanti vicende nella puntata che andrà in onda su Canale 5 domani, venerdì 31 gennaio 2025. Kemal e Nihan dopo la fuga di Kozcuoglu appariranno disperati, speravano davvero di poter mettere finalmente fine al loro incubo ma non è stato così. Entrambi sono consapevoli del fatto che continueranno ad essere in pericolo di morte fin quando Emir sarà libero.

Le anticipazioni di Endless Love fanno sapere che nell’episodio di venerdì 31 gennaio 2025 Hakan inviterà Soydere a lasciare il paese insieme a Nihan e alla piccola Deniz. Il poliziotto cercherà di tranquillizzarli dicendo che i loro familiari e amici, fino alla cattura di Emir, verranno trasferiti in una residenza protetta.

