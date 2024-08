Anticipazioni Endless Love, puntata 9 agosto 2024

Le anticipazioni di Endless Love, la serie turca campione d’ascolti del pomeriggio di Canale 5, regalano importanti colpi di scena. Nella puntata di venerdì 9 agosto 2024 in onda dalle ore 14:10 su Canale 5 vedremo Asu alle prese con l’organizzazione della festa di fidanzamento con Kemal. La notizia del fidanzamento arriva come un fulmine a ciel sereno nella vita Nihan. La ragazza per superare questa momento di grande tristezza trova conforto e riparo dalla zia Leyla.

Anticipazioni The Family, puntata 9 agosto 2024/ Cihan si allea con Aslan contro Serhat

Per Nihan è un dolore enorme sapere che l’uomo che ha sempre amato sta per sposare un’altra donna e per questo motivo decide di non partecipare all’evento, ma viene costretta lo stesso a presenziare su obbligo del marito Emir. I due partecipano alla festa di fidanzamento come una coppia unita dando ancora una volta a Kemal l’impressione che Nihan l’abbia dimenticato per sempre. Intanto Asu durante i festeggiamenti si allontana per incontrare Emir e consegnargli la pistola con le impronte digitali di Ozan che ha organizzato una fuga in Grecia con la moglie Zeynep.

Anticipazioni Beautiful, puntata 9 agosto 2024/ Sheila in fuga chiede aiuto a Deacon

Anticipazioni Endless Love, Emir rovina la festa di Kemal ed Asu?

Lo zampino di Emir non poteva mancare neppure durante la festa di fidanzamento di Kemal ed Asu. L’uomo, infatti, ha ascoltato la conversazione dei due futuri sposi e decide di ricattare la sorellastra, chiedendole di consegnargli la pistola con cui Ozan cinque anni prima ha ucciso Linda. Intanto Ozan con la moglie Zeynep sta cercando di lasciare la Turchia alla ricerca di una nuova vita in Grecia. Ci riuscirà?

Le sorprese, come sempre, sono dietro l’angolo e alla fine Asu consegna la pistola ad Emir mettendo così a rischio il futuro di Ozan. Riuscirà il fratello di Nihan a mettersi in salvo con la moglie? Per scoprirlo non resta che seguire la nuova puntata di Endless Love trasmessa venerdì 9 agosto dalle ore 14:15 su Canale 5!

Anticipazioni Everywhere i go – Coincidenze d’amore puntata 9 agosto 2024/ Selin è innamorata di Demir