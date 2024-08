Endless Love, anticipazioni oggi 8 agosto: l’accordo tra Emir e Asu

Si rinnova l’appuntamento con la soap Mediaset oggi giovedì 8 agosto 2024 su Canale Cinque, la dizi turca torna a intrattenere i telespettatori con una puntata che si preannuncia scintillante: abbiamo visto come l’ultimo episodio si è chiuso con la dichiarazioni di Kemal ad Asu e la voglia di sposarla, mentre nella puntata odierna nel momento in cui Kemal lascerà la casa della sua futura sposa, spunterà Emir che era nascosto lì e proseguirà i discorsi con la sorella. In maniera ironica le farà prima i complimenti per le imminenti nozze, poi siglerà un accordo con lei che prevederà la consegna da parte della ragazza di alcune prove che incriminerebbero in maniera esclusiva Ozan per l’omicidio di Linda, commesso cinque anni prima.

Le anticipazioni di Endless Love di oggi prevedono inoltre altre sorprese, se lei infatti non consegnerà le prove lui rivelerà a Kemal che sono fratelli, una volta siglato l’accordo con Asu vedremo il perfido Emir fare ritorno a casa, mentre Nihan nel suo sonno sognerà Kemal che la perdonerà per il male fatto e i due si lasceranno andare a un abbraccio in segno di pace.

Anticipazioni Endless Love, tensione al matrimonio di Asu e Kemal

Emir sarà il primo a sapere delle nozze tra Kemal e Asu e questo deciderà di sfruttare tale informazione per far soffrire la moglie e per questo deciderà di dirle la verità riguardo la matrimonio, per lei sarà una vera e propria mazzata, Nihan sprofonderà nel dolore e cadrà a terra in giardino piangendo e disperandosi per la notizia ricevuta.

Stando alle anticipazioni di Endless Love a confortarla ci sarà proprio il marito che pur vedendola soffrire per un altro uomo deciderà di non lasciarla sola, sperando di alleggerire i momenti insieme, ma un nuovo colpo di scena sembra essere dietro l’angolo.

