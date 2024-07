Anticipazioni Endless Love, puntate 15 e 16 luglio 2024/ Nihan viene tenuta in ostaggio da Nazif

Anticipazioni Endless Love, 15 e 16 luglio 2024: Nihan in pericolo

Oggi e domani pomeriggio, lunedì 15 e martedì 16 luglio 2024, vanno in onda due nuove puntate della soap turca Endless Love su Canale 5; come rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Nail telefona a Nazif, il quale è l’uomo di Hakki che a tutti gli effetti è stato testimone dell’incidente di Emir e Nihan. L’uomo tuttavia è convinto che l’uomo d’affari sia sulle tracce e, preoccupato, chiede aiuto ad Hakki, che lo rassicura; Nazif allora contatta Emir dandogli appuntamento per rivelargli il nome del ricattatore, e contemporaneamente convoca anche Nihan nello stesso posto, promettendole di darle le prove contro suo marito.

Proseguendo con le anticipazioni di Endless Love, il piano di Nazif è quello di tenere Nihan in ostaggio dentro una vecchia centrale telefonica; la donna viene tuttavia raggiunta sia da Kemal che da Emir, precipitatisi per salvarla. La situazione rischia di prendere una brutta piega quando ad Emir viene puntata una pistola contro; Kemal cerca subito di intervenire e, proprio in quel momento, Nazif viene raggiunto e colpito da alcuni colpi di arma da fuoco…

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è successo nelle precedenti puntate di Endless Love su Canale 5? Tarik ha presentato Banu alla famiglia ma la ragazza non è stata accettata di buon grado dai suoi genitori, con Fehime che disapprova la presenza in famiglia di una ex amante di Emir. Intanto potrebbe esserci la mano di Tufan nell’incidente di Emir e Nihan…

Problemi anche per Ozan, che deve fare i conti con la fuga della sua Zeynep dalla loro casa; il ragazzo è convinto che la colpa sia di Nihan e Vildan e accusa entrambe di essersi intromesse nella loro storia d’amore. La madre cerca così di rimediare ed invita la pittrice a convincere Zeynep a tornare a casa, ma quando la ragazza andrà a casa di Kemal troverà proprio Zeynep in compagnia di Emir…

