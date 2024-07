Anticipazioni Endless Love, puntate 11 e 12 luglio 2024/ Nihan becca Zeynep ed Emir insieme e s’insospettisce

Anticipazioni Endless Love, 11 e 12 luglio 2024: la famiglia di Tarik rigetta Banu

Nuovi appuntamenti con Endless Love in programma oggi e domani pomeriggio, giovedì 11 e venerdì 12 luglio 2024; stando alle anticipazioni della soap turca riportate sul sito di Mediaset Infinity, la famiglia di Tarik non accoglie di buon grado la presenza di Banu al suo fianco. L’uomo ha voluto presentare ai genitori la ragazza, che tuttavia non riceve l’approvazione di Fehime: la donna non fa nulla per nasconderlo e difficilmente riesce ad accettare che il figlio si sia fidanzato con una ragazza che in passato è stata amante di Emir.

Anticipazioni The Family, puntate 11 e 12 luglio 2024/ Tensioni tra Aslan e Devin, la coppia si lascia

Intanto si avvicina la verità sull’incidente che ha coinvolto Emir e Nihan, con Nazif che rivela ad Hakki che potrebbe esserci lo zampino di Tufan. Proseguendo con le anticipazioni di Endless Love, scopriamo che Zeynep è scappata via di casa e che Ozan è convinto che sia colpa di Nihan e Vildan. Il ragazzo accusa la sorella e la madre di essersi intromesse e di aver spinto la sua amata ad andarsene, con Vildan che cerca di rimediare invitando la figlia a convincere Zeynep a tornare; la pittrice va così a casa di Kemal di nascosto e lì trova Zeynep ed Emir insieme. Insospettita dalla natura sempre più misteriosa del loro rapporto, decide di fotografare l’imprenditore.

Anticipazioni Beautiful, puntate 11 e 12 luglio 2024/ Thomas vuole tornare a lavorare con Hope

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Endless Love andate in onda su Canale 5, Emir e Nihan sono visibilmente scossi dall’incidente in auto in cui sono stati coinvolti e l’imprenditore è convinto che ci sia lo zampino di Kemal. Per l’ingegnere arrivano una serie di guai, dal momento che dalle videocamere di sorveglianza emerge che l’uomo si trovava proprio nelle vicinanze al momento dell’incidente, ed Emir lo accusa di aver tentato di ucciderlo.

Kemal è tuttavia inconsapevole di quanto accaduto e si dichiara innocente: decide così di raggiungere la casa del suo acerrimo nemico rivelandogli di non essere coinvolto nei fatti e, anzi, di esserne totalmente estraneo.

chi è Marta Anna Borucinska: l’attrice di Ida in ‘Un posto al sole’/ “Il mio ruolo è difficile…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA