Anticipazioni Endless Love, puntate 24 e 25 giugno 2024/ Nuovi scontri tra Zeynep e Vildan, interviene Ozan

Anticipazioni Endless Love, 24 e 25 giugno 2024: Kemal e Nihan soffrono la lontananza

Nuove puntate in arrivo su Canale 5 per Endless Love, oggi lunedì 24 giugno e domani martedì 25 giugno 2024; stando alle anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, nella puntata di oggi si registreranno nuovi scontri e provocazioni tra Vildan e Zeynep. Il loro rapporto non migliora e Ozan è preoccupato per i dissapori che ormai da tempo minano i rapporti tra la madre e la moglie; per questo, sofferente per i continui litigi in famiglia, interverrà in favore di Zeynep convincendo Vildan a compiere un importante gesto per appianare i contrasti. Di cosa si tratterà?

Proseguendo con le anticipazioni di Endless Love di domani, martedì 25 giugno, Asu s’infuria con Tufan dopo aver appreso da Emir che Kemal ha fatto ritorno in città e vedendo che il suo amato è stato ora incastrato. Nel frattempo è sempre più complicata la distanza tra Kemal e Nihan, che soffrono parecchio per non poter più trascorrere del tempo insieme; l’ingegnere è però certo che qualcuno abbia costretto la pittrice a rinunciare alla fuga e teme che possa esserci lo zampino di Emir.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è successo nelle precedenti puntate di Endless Love in onda come sempre su Canale 5? Nihan, dopo che Emir ha scoperto il nascondiglio segreto della donna e di Kemal, ha fatto ritorno a casa dal marito facendogli però una richiesta: trascorrere un’ultima notte assieme all’uomo che davvero ama, cercando così di non far insospettire Emir e di convincerlo che la scelta sia solo sua. Il diabolico uomo d’affari acconsentirà e i due amati trascorreranno così un’ultima appassionata notte assieme, dopo la quale la pittrice lascerà al suo Kemal una lettera d’addio.

Nel frattempo Zeynep ha scoperto di essere incinta e questo cambierà il destino del suo rapporto con Ozan; l’uomo vorrebbe costituirsi e, una volta per tutte, confessare l’omicidio sinora tenuto segreto grazie all’intermediazione di Emir.











