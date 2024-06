Endless love, anticipazioni puntata 22 giugno 2024/ Svolta clamorosa per Kemal e Nihan: scoppia la passione

Anticipazioni Endless love, puntata 22 giugno 2024: Nihan dice addio a Kemal

Gli appassionati di soap turche anche dal lunedì alla domenica posso seguire le vicende di Nihan, Kemal e degli altri protagonisti su Canale5 da lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 e il weekend dalle 14.40 oppure in diretta streaming su Mediaset Infinity. Dalle anticipazioni sulla puntata del 22 giugno 2024 di Endless Love si scopre che in particolare Kemal noterà un cambiamento in Nihan. Ma quale destino attende in generale i protagonisti delle trame turche?

Nihan ha scelto di tornare a fare coppia fissa con il marito. Si scoprirà di preciso che cosa è successo tra Emir e Nihan quando lui è arrivato nel rifugio della moglie e del suo ex fidanzato. L’uomo l’ha minacciata dicendo di essere pronto ad ammazzare Kemal ed questo punto Nihan per tutelare l’uomo che ama accetterà di tornare a casa dal marito. Tuttavia chiederà al marito un unico favore, ovvero quello di passare un ultimo giorno con l’ex fidanzato in modo da far pensare che la scelta di lasciarlo sia solo di lei e non farlo insospettire. Il marito acconsentirà ma l’obbiettivo della giovane è un altro. Nihan e Kemal trascorreranno insieme una romantica e passionale nottata ma al risveglio la giovane con un lettera dirà addio all’amato. Come reagirà Kemal? E le emozioni delle novità al cardiopalmo di Endless love non finiscono qui. Kemal molto presto giunge alla scoperta che Emir sia il regista di una machiavellica strategia.

E non solo dalle anticipazioni su Endless Love si scopra anche che a far crescere la suspence del pubblico di spettatori relativamente ai futuri risvolti della soap ci pensa anche il ruolo di Zeynep, che scopre di essere davvero incinta e vuole far cambiare idea a Ozan. L’uomo é deciso a costituirsi confessando un omicidio nascosto grazie al supporto di Emir, che, in cambio di protezione, avanza una inaspettata richiesta. Quella di avere la possibilità di poter convolare a nozze con la sorella Nihan.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ci sarà una svolta dunque nel rapporto tra Kemal e Nihan ma scopriamo meglio cosa è successo nelle precedenti puntata di Endless Love tra i due protagonisti, Emir e Kamal si sono affrontati in miniera e sono rimasti travolti da una frana. Spinto da un atto di estremo altruismo Kemal ha salvato la vita ad Emir quest’ultimo però ha scoperto che c’è del tenero tra Nihan ed il giovane. La ragazza è innamorata del giovane ingegnere minerario da sempre ma a causa delle pessime condizioni finanziare della sua famiglia e spinta dalla madre è stata costretta a sposare Emir.

