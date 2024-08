Everywhere i go – Coincidenze d’amore, anticipazioni puntata 9 agosto 2024 su Rete 4

Prosegue l’appuntamento con “Everywhere i go – Coincidenze d’amore“, la divertente soap turca trasmessa nel mattino di Rete4, con una nuova imperdibile puntata in onda venerdì 9 agosto. Che cosa succederà? Tutti gli impiegati della Artenim partono per una gita aziendale organizzata da Alara e tra gli invitati ci sono anche Leyla, Firuze e Ibo. Durante la gita Alara darà sfoggio della sua creatività, coinvolgendo tutti i partecipanti in diverse prove tra cui una gara a squadra che si rivelerà divertentissima per tutti. Questo clima leggero e spensierato avrà vita molto breve, visto che una volta rientrati in ufficio tutti i dipendenti scopriranno delle novità che potrebbero mettere a dura prova il loro operato.

Demir, il personaggio interpretato dall’attore Furkan Andic, ha deciso di introdurre una serie di provvedimenti che preoccuperanno tutti i giovani dipendenti. Il motivo? Il matrimonio celebrato in gran segreto tra Bora e Merve, due dipendenti dell’azienda. Demir, il capo dell’azienda, non tollera le storie d’amore tra dipendenti e la scoperta di questo intreccio amoroso lo farà arrabbiare.

Durante la puntata di Everywhere i go – Coincidenze d’amore di oggi 9 agosto 2024, la relazione segreta tra Bora e Merve, due dipendenti della Artenim, non sarà accolta bene da Demir, che scoprirà anche di essere stato preso in giro da tutti, visto che avevano finto dicendogli che il loro amore era terminato. Una bugia che il capo non digerirà bene e che avrà conseguenze su tutti i dipendenti.

Demir, infatti, aveva espressamente richiesto a tutti i suoi dipendenti di non mischiare la sfera affettiva con quella lavorativa; una scelta che ha posto lui stesso in bilico visto che ha dovuto scegliere tra l’amore e i principi. Intanto Selin ha una crisi e si lascerà andare ad un pianto liberatorio parlando con un ritratto di Demir: dal canto suo il protagonista farà visita a Vedat. Selin ha preso una decisione importante: è pronta a licenziarsi dall’azienda dopo aver espressamente dichiarato il suo amore per Demir. Cosa succederà nella puntata Everywhere i go – Coincidenze d’amore?

