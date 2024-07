Anticipazioni Everywhere i go – Coincidenze d’amore puntata 3 luglio 2024/ Problemi per Merve e Bora

Anticipazioni Everywhere i go – Coincidenze d’amore 3 luglio 2024, Selin e Demir ai ferri corti

Dopo il successo sulla piattaforma Mediaset Infinity, Mediaset ha deciso di riprodurre la soap turca Anticipazioni Everywhere i go – Coincidenze d’amore anche su Rete 4 ed a partire da ieri la dizi turca con protagonista Selin e Demier va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 10.50 circa. E dalle anticipazioni sulle nuove puntate di Everywher i go si scopre che non mancheranno i colpi di scena. Nel dettaglio nella puntata di domani 3 luglio della soap Demir, nuovo direttore dell’Artemim comunicherà ai dipendenti le nuove regole aziendali, tra cui il divieto di avere relazioni tra colleghi, suscitando preoccupazioni in Merve e Bora. I due infatti sono una coppia.

Anticipazioni Endless Love, puntata del 3 luglio 2024/ Nihan prepara una trappola contro Emir e Zeynep

Demir convocherà tutti a turno e metterà Merve e Bora di fronte a una scelta: uno dei due deve lasciare la Artemim entro fine mese. La coppia discute e si allontana. In loro aiuto arriverà Selin che prima cercherà di consolare Merve e poi, con l’aiuto di Ayda, architetterà un piano chiamato “Operazione Ghepardo” per farlo andare via. Nel frattempo, Demir prenderà possesso della stanza di Selin, rimodernandola e spostando le sue cose in soggiorno o nella dependance. Ayda e Selin approfittano dell’assenza del capo per organizzare una riunione serale in ufficio con Ferruh, Burak, Merve e Bora per discutere dei dettagli del piano ma la discussione si trasformerà in una festa.

Anticipazioni Beautiful, puntata del 3 luglio 2024/ Sheila fa preoccupare Bill: cosa nasconde?

Everywhere i go – Coincidenze d’amore: dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Su Rete 4 ieri è andata in onda la prima puntata di Everywher i go Coincidenze d’amore ed ovviamente abbiamo conosciuto meglio i due protagonisti, Demir è tornato a Istanbul dopo tanti anni trascorsi in Giappone. Rileve una società di architettura prossima al fallimento e acquista la sua vecchia casa dove abitava da piccolo con i suoi genitori. L’abitazione però è stata venduta anche a una ragazza di nome Selin, desiderosa di iniziare una nuova vita. I due si ritroveranno costretti a vivere insieme e, almeno all’inizio, la convivenza sarà molto difficile.











© RIPRODUZIONE RISERVATA