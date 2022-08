Anticipazioni Grand Hotel 3 puntata 19 agosto/ Il destino di Andres è scritto

Grand Hotel 3 anticipazioni 19 agosto: Andres ad un passo dalla condanna

Il venerdì sera per Canale 5 è il momento per tutti di perdersi nelle storie narrate da Grand Hotel 3 intrighi e passioni. Se nelle puntate andate in onda precedentemente si sono viste le incertezze di Ayala nei confronti dell’ispettore capo Bazan.

Nelle prossime puntate della fiction tutti i telespettatori vedranno Alicia attraversare momenti difficili per via del suo matrimonio con Diego e perchè è tormentata dalla voglia di denunciare sua madre per la morte di Celia.

Intanto Julio Maite e Alicia cercano in tutti i modi di impedire che l’ispettore capo Bazan condanni Andres. Anche Angela cercherà di fare tutto ciò che è in suo poter per liberare suo figlio.

Grand Hotel 3, anticipazioni 19 agosto: Andres condannato a morte..

Nel secondo episodio della serata invece il futuro di Andres appare chiaro a tutti: sarà condannato a morte anche se Ayala ha un piano per salvare il suo amico mentre Julio soffre per l’esecuzione del suo amico e perchè è convinto che Alicia non si separerà nulla da suo marito Diego.

Intanto Elisa, la madre di Alfredo è determinata ad avere le prove che Sofia tradisce suo figlio e per farlo ricorre a padre Grau spingendolo ad infrangere il segreto della confessione, anche se mentre è intenta a portare al termine il suo piano viene a conoscenza di un pettegolezzo di alcune persone del luogo: il prete ha un amante.

