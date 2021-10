Anticipazioni Il Cacciatore 3, terza puntata/ Saverio Barone in Spagna con Calipari

Il Cacciatore 3, cosa succederà nella terza puntata del 3 novembre?

La serie di Rai 2 Il Cacciatore 3, liberamente tratta dal libro “Il cacciatore di mafiosi” di Alfonso Sabella e interpretata da Francesco Montanari, è pronta ad appassionare il pubblico di spettatori con due nuovi episodi che saranno trasmessi il prossimo mercoledì 3 novembre. La terza puntata si preannuncia particolarmente avvincente con l’arrivo di Nicola Calipari, interpretato dall’attore Peppino Mazzotta, molto amato dal pubblico nei panni del braccio destro del commissario Montalbano.

Luce dei tuoi occhi/ Diretta e anticipazioni ultima puntata: la verità su Martina

L’agente segreto, morto nel 2005 in Medio Oriente durante le operazioni di salvataggio della giornalista Giuliana Sgrena, affiancherà Barone in Spagna sulle tracce del latitante Pasquale Cuntrera. Settimana prossima andranno in onda l’episodio 5 dal titolo “Ciao Nemico”, diretto da Davide Marengo, e l’episodio 6 “Aspetta”, diretto da Fabio Paladini.

Luce dei tuoi occhi, chi è Alice?/ Il mistero sulla figlia di Emma e il finale choc

Anticipazioni Il Cacciatore 3 terza puntata: Saverio Barone con Nicola Calipari

Nel primo episodio della serata, il quinto della terza stagione de “Il cacciatore“, dal titolo “Ciao nemico” Saverio Barone e Nicola Calipari (Peppino Mazzotta) scoprono tracce del latitante Pasquale Cuntrera a Fuengirola, nel sud della Spagna. I due magistrati partano subito per la Spagna e così Saverio ritrova dopo tanto tempo quella libertà che in Sicilia, ormai, non gli è più concessa. Nel sesto episodio intitolato “Aspetta” Saverio Barone e la sua squadra intercettano una conversazione grazie alla quale scoprono che Bernardo Provenzano dovrà essere operato d’urgenza. È l’occasione perfetta per organizzare l’arresto del boss mafioso.

LEGGI ANCHE:

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2/ Ci sarà? Anna Valle non si sbilancia sulla seconda stagione

© RIPRODUZIONE RISERVATA