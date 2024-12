Va in onda oggi l’ultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore, amatissima soap opera che tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 16 su Rai Uno. Le intriganti vicende dei protagonisti puntata dopo puntata catturano sempre l’attenzione di moltissimi fan, questi sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà dopo la consueta pausa del weekend. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di lunedì 16 dicembre 2024, come al solito colpi di scena e novità non mancheranno. Oltre che in televisione le puntate sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Dopo la breve pausa del fine settimana Adelaide chiederà a Marta e Odile di trascorrere a Saint Moritz le festività natalizie, una proposta che le sorprenderà non poco. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che la Guarnieri desidera restare a Milano, soprattutto per non allontanarsi da Enrico ora che tra loro è finalmente scoppiata la passione. Nella puntata di lunedì 16 dicembre 2024 inviterà Odile a fare un’altra proposta. Quale? Organizzare una cena natalizia, a questa però potrebbe essere presente anche Umberto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 16 dicembre 2024: situazione tesa tra Clara e Alfredo dopo il bacio

Ci saranno molte altre novità a Il Paradiso delle Signore nei prossimi episodi. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda lunedì 16 dicembre 2024 rivelano che Elvira vorrebbe organizzare al circolo le nozze con Salvo, lui dirà di essere d’accordo ma lei non sa che il suo futuro marito dovrà affrontare da solo le spese per il matrimonio. Nel frattempo Enrico sarà molto triste perché non potrà trascorrere il Natale insieme alla figlia.

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore Clara è scappata quando Alfredo le ha confessato il suo amore ed è apparsa molto confusa. Lui però non si è arreso e quando l’ha raggiunta a casa sua tra loro è scattato il bacio. Le anticipazioni fanno sapere che nella puntata di lunedì 16 dicembre 2024 la tensione tra loro sarà alle stelle dopo quel bacio.

