Nella nuova settimana de Il Paradiso delle Signore saranno tante le novità e i colpi di scena che stupiranno non poco i telespettatori, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di martedì 26 novembre 2024. La nota soap opera va in onda da lunedì a venerdì su Rai Uno alle 16 e tiene incollati al televisore moltissime persone con le sue intriganti vicende, in termini di ascolti infatti conquista ottimi risultati. Le puntate oltre che sul piccolo schermo sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay per permettere ai fan di non perdere nessun dettaglio.

Anticipazioni Endless Love, puntata 26 novembre 2024/ Emir nella trappola di Tufan: Nihan tenta di salvarlo

Nei precedenti episodi de Il paradiso delle Signore Concetta si è recata a Parigi per parlare con la figlia dopo che lei ha deciso di interrompere il fidanzamento con Matteo. Il suo scopo era quello di farle cambiare idea, però non c’è riuscita. Le anticipazioni fanno sapere che nella puntata di martedì 26 novembre 2024 la madre della Puglisi riferirà le intenzioni della figlia al contabile mettendo fine alle sue speranze. Per lui sarà una grande batosta, sperava che Concetta potesse convincere Maria a concedergli un’altra possibilità, nei prossimi episodi potrebbe decidere di voltare pagina lasciando per sempre Milano.

Anticipazioni Beautiful, puntata 26 novembre 2024/ Liam vuole il divorzio, Hope spera che la perdoni

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 novembre 2024: Alfredo prova dei sentimenti per Clara, lei è vicina a Jerome

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che nell’episodio di martedì 26 novembre 2024 Alfredo sarà davvero felice, ha infatti ottenuto il primo contratto per la vendita del cambio che ha progettato. Il magazziniere si renderà conto che quello che prova nei confronti di Clara non è solo amicizia ma molto di più. Perico è innamorato di lei ma non potrà dichiararle i suoi sentimenti perché al momento è molto vicina a Jerome.

Nel frattempo Umberto per risolvere i suoi problemi economici farà una proposta a Tancredi, se il suo socio accetterà potrà ottenere presto liquidità. Dopo aver scoperto che diventeranno genitori Salvo vuole risolvere al più presto la situazione, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che proporrà ad Elvira di sposarsi in fretta, anche senza l’approvazione dei suoi genitori.

Un posto al sole, anticipazioni 25 novembre 2024/ Don Antoine in pericolo di vita, Damiano indaga