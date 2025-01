Inizia oggi una nuova settimana de Il Paradiso delle Signore dopo la solita pausa del weekend e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti durante i prossimi episodi. La nota soap opera va in onda da lunedì a venerdì alle 16 su Rai Uno e tiene sempre incollati al televisore moltissimi telespettatori che quotidianamente sono curiosi di assistere alle intriganti vicende. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay, novità e colpi di scena non mancano mai.

Cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa domani, martedì 28 gennaio 2025, su Rai Uno? Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore trapelate sul web, Alfredo incontrerà Clara per cercare di spiegarle come sono andate le cose. Nel frattempo Roberto rivelerà ad Irene che la Boscolo vuole lasciare il Paradiso. La Cipriani vuole a tutti i costi farle cambiare idea, soprattutto perché si sente responsabile, chiederà anche l’aiuto di Don Saverio.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 28 gennaio 2025: Elvira dirà ai capi che è in dolce attesa, Adelaide non dice la verità a Marcello

Cos’altro succederà nella nota soap opera durante la messa in onda dell’episodio di domani? Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che Mimmo mostrerà il quadro realizzato da Agata a Milva e lei resterà piacevolmente colpita, manifesterà infatti il desiderio di incontrare l’artista.

Dopo aver tenuto il segreto per un po’, Elvira comunicherà anche ai suoi capi che è incinta. Tancredi invece rinnoverà a Rosa l’offerta di lavoro che le ha fatto, lei però continuerà ad apparire titubante. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano poi che Adelaide continuerà a mentire a Marcello, infatti non gli dirà quali sono i veri motivi che l’hanno spinta a partire.

