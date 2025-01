Si conclude oggi la settimana de Il Paradiso delle Signore e i suoi tantissimi fan dovranno attendere fino a lunedì 27 gennaio 2025 per assistere ad altre intriganti vicende. Sul web però sono trapelate interessanti anticipazioni in merito a ciò che succederà dopo la consueta pausa del weekend che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi puntata dopo puntata restano incollati al televisore per non perdere alcun dettaglio, la soap va in onda su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 ed è disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Cosa accadrà nell’episodio che verrà trasmesso lunedì 27 gennaio 2025? Stando alle anticipazioni Clara dopo aver letto la lettere di Irene per Alfredo sarà sconvolta, in preda al dolore si confiderà subito con Elvira. Quuest’ultima chiederà alla Cipriani di fare qualcosa per risolvere la situazione perché è responsabile di ciò che è accaduto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 27 gennaio 2025: Brutte notizie per Adelaide, Irene proverà a chiarire con Clara

Ci saranno tante altre interessanti novità a Il Paradiso delle Signore dopo la pausa del weekend. Le anticipazioni rivelano che Umberto tornerà a gestire Galleria Milano Moda, invece al Paradiso saranno tutti entusiasti per l’organizzazione di un evento simile al Festival di Sanremo. Agata si farà travolgere da Roberto nel vortice creativo.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che nell’episodio di lunedì 27 gennaio 2025 il cardiochirurgo non darà notizie positive ad Adelaide in merito alle sue condizioni di salute. Lei proverà a convincere Marcello a gestire ancora i suoi beni, per partire all’improvviso inventerà una scusa credibile. Nel frattempo Irene proverà ad avere un chiarimento con Clara, lei però vuole isolarsi ed è intenzionata a lasciare Milano.

