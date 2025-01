Va in onda domani, venerdì 24 gennaio 2025, l’ultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore e i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà prima della solita pausa del weekend. La nota soap opera tiene compagnia ai telespettatori su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 con tante intriganti vicende che catturano non poco l’attenzione. In termini di ascolti infatti conquista sempre ottimi risultati e oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Colpi di scena e novità non mancano mai, cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa su Rai Uno domani, venerdì 24 gennaio 2025? Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dopo aver trovato la lettera scritta da Irene per Alfredo Clara si precipiterà da Elvira per raccontarle tutto. Nel frattempo Tancredi farà una promessa inaspettata a Rosa, invece Odile troverà alcuni documenti che potrebbero causare la fine per la sua famiglia.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 gennaio 2025: Clara prende una decisione sul suo rapporto con Alfredo

Cos’altro succederà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda domani? Le anticipazioni fanno sapere che dopo ciò che ha scoperto Odile si confiderà con Umberto e gli chiederà dei consigli. Intanto, durante una conversazione con Adelaide in modo del tutto inaspettato Marcello le confesserà che non si sente più in grado di gestire il suo patrimonio.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano poi che nella puntata di venerdì 24 gennaio 2025 Agata troverà una scusa per invitare Roberto a cena con la sua famiglia, però non ha idea del fatto che Mimmo sia già lì. Per quanto riguarda Clara, dopo quello che è successo con Alfredo, prenderà una decisione in merito al loro rapporto.

