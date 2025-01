Si conclude oggi un’altra settimana de Il Paradiso delle Signore e saranno tante le novità e i colpi di scena che lasceranno i telespettatori senza parole. Questi sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti dopo la solita pausa del weekend, la soap viene trasmessa su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16 e cattura sempre l’attenzione di moltissimi fan. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay, tantissime sono le persone che non perdono una puntata.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio che andrà in onda lunedì 3 febbraio 2025. Queste fanno sapere che Rosa accetterà la proposta di Tancredi, quella di pubblicare un articolo sul suo giornale, però lo farà solo ad una condizione. Intanto a casa amato la madre di Elvira svelerà il vero motivo per cui non vuole tornare a casa. Luisa crede che il marito l’abbia tradita con la sua segretaria.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 3 febbraio 2025: Irene cerca una nuova venere per sostituire Clara

I tantissimi fan della nota soap opera assisteranno ad altre interessanti novità dopo la consueta pausa del weekend. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per non perdere alcun dettaglio. Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, nell’episodio che verrà trasmesso lunedì 3 febbraio 2025 Irene inizierà a cercare una nuova venere per sostituire Clara dopo che lei ha deciso di seguire Alfredo in Belgio.

La Cipriano lascerà un annuncio in caffetteria e verrà sorpresa dalla sue amiche. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che anche a Galleria Milano Moda stanno cercando una nuova commessa. Cos’altro succederà? Nell’episodio di lunedì 3 febbraio 2025 verrà fuori che Umberto vorrebbe promuovere Odile, sarà lei la nuova direttrice della Galleria? Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutto quello che succederà.

