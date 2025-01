Sta per concludersi la settimana de Il Paradiso delle Signore e in molti non vedono l’ora di scoprire cosa succederà dopo la pausa del weekend. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio 2025. Queste fanno sapere che Roberto vuole partecipare ad una campagna del Ministero della Salute che mira a sensibilizzare sul vaccino contro la poliomielite. Alfredo riceverà buone notizie sul suo cambio, Irene invece dovrà fare i conti con pessime novità, scoprirà infatti che non potrà fare ricorso per annullare il debito che ha con il fisco. Enrico incontrerà una donna misteriosa del suo passato, nel rattempo la piccola Anita scapperà dal convento a Brescia.

Anticipazioni My Home My Destiny, puntata 10 gennaio 2025/ La decisione di Benal getta Cemile nello sconforto

Nell’episodio di martedì 14 gennaio Enrico dovrà dare spiegazioni a Marta in merito alla misteriosa donna che ha deciso di far vivere con lei a Venezia Anita. Per la seconda edizione dello Zecchino D’Oro Mirella chiederà aiuto ad Elvira. Ci sarà ancora tensione alla Galleria Milano Moda, Umberto vorrebbe spostare in Jugoslavia la produzione della linea economica, Odile e Umberto però non saranno d’accordo. Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore nella puntata di mercoledì 15 gennaio Roberto affiderà ad Agata il compito di disegnare i fumetti per la campagna vaccinale antipolio. Alfredo stupirà Clara con un costoso regalo dopo aver ottenuto i primi ricavi del cambio, Anita chiederà al padre di andare a vivere a Venezia con lei e Lea.

Anticipazioni Beautiful, puntata 10 gennaio 2025/ Hope spiega ai suoi genitori perché è finita con Liam

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 13 al 17 gennaio 2025: Adelaide e Umberto di nuovo in affari insieme

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore Irene sarà costretta a chiedere un prestito a suo padre, nella puntata di giovedì 16 gennaio però scoprirà che l’uomo non può prestarle il denaro che le serve per pagare il suo debito. Le anticipazioni rivelano che non potrà fare a meno di rivolgersi ad Alfredo. Ascoltando una chiacchierata tra Michelino e Anita Mirella scoprirà che la bambina non è la nipote di Enrico ma sua figlia. Intanto lui chiederà a Lea di aiutarlo, la donna resterà a Milano per non separarlo dalla figlia?

Un posto al sole, anticipazioni 9 gennaio 2025/ Momento difficile per Rosa, Micaela tenta ancora Samuel ma...

Nella puntata di venerdì 17 gennaio Enrico prenderà una decisione sul futuro della figlia, Alfredo invece aiuterà Irene economicamente. Clara assisterà ad un loro abbraccio e ci rimarrà molto male temendo che tra loro possa esserci qualcosa. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che la famiglia di Sant’Erasmo dovrà correre ai ripari quando Rosa deciderà di pubblicare l’articolo contro Tancredi. Adelaide offrirà il suo sostengo finanziario a Umberto per estromettere Tancredi dalla maggioranza di Galleria Milano Moda.