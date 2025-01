Andrà in onda domani, giovedì 9 gennaio 2025, il penultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti, puntata dopo puntata si piazzano davanti al televisore per non perdere nessun dettaglio. L’amata soap va in onda da lunedì a venerdì alle 16 su Rai Uno e riesce sempre a conquistare ottimi risultati in termini di ascolti.

Sono trapelate curiose ed interessanti anticipazioni de Il Paradiso delle Signore relative all’episodio di domani, giovedì 9 gennaio 2025. Queste fanno sapere che in preda alla preoccupazione Irene rivelerà a Clara i suoi problemi con il fisco. Nel frattempo al Paradiso Rosa sarà sempre più curiosa e alla fine deciderà di cedere, si farà infatti leggere le carte dalla cartomante.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 9 gennaio 2025: Irene incontra l’esattore del Fisco, sarà un disastro

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore si è creata non poca tensione tra Tancredi e Odile e le cose non miglioreranno affatto tra loro. Le anticipazioni fanno sapere che nella puntata che verrà trasmessa giovedì 9 gennaio 2025 su Rai Uno lui la lasccerà senza parole quando le dirà che ha intenzione di trovare un nuovo direttore commerciale.

Umberto vorrebbe aiutare la figlia della Contessa ma approfittando della sua maggioranza Tancredi ignorerà le sue richieste. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano poi che Irene incontrerà l’esattore del Fisco per cercare di capire come risolvere i suoi problemi. L’incontro però prenderà una brutta piega e si rivelerà un vero e proprio disastro.

