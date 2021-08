Venerdì prossimo, 13 agosto, torna la serie tv Ines dell’Anima Mia con la terza ed ultima puntata. La fiction spagnola, sbarcata la settimana scorsa sulle reti Mediaset, si appresta ad animare i venerdì sera di Canale5, con le anticipazioni che rivelano accadimenti piuttosto turbolenti in vista per i nostri protagonisti. Andiamo dunque a scoprire cosa accadrà nel prossimo appuntamento con Ines dell’Anima Mia, che prevede un doppio episodio ad alto tasso di intrattenimento. Il primo, intitolato, Sangue e fuoco, vede Pedro sempre più ossessionato dalla conquista del paese dopo sei mesi dall’arrivo della sua spedizione in Cile. Ines dal canto si sente sola e le sue giornate trascorrono senza particolari emozioni.

Ines dell'Anima Mia/ Anticipazioni puntata oggi, 6 agosto: l'ira di De la Hoz!

Anticipazioni Ines dell’Anima Mila, terza puntata 13 agosto: Ines si sente sola

Ines si sente sola perché oltre alle chiacchierate con Rodrigo de Quiroga, ufficiale e braccio destro di Valdivia, fa poco o nulla. L’apparente tranquillità del paese sta per essere messa a repentaglio dalla missione degli spagnoli, pronti a catturare Michimalonco, un capo dei Mapuche che aveva promesso di rivelare il luogo segreto di una miniera d’oro in cambio della loro libertà. Stando alle anticipazioni della terza puntata di Ines dell’Anima Mia, alla fine, Valdivia si farà condizionare dalle parole dei Mapuque nonostante quanto accaduto nei confronti della sua famiglia e nei confronti di Ines. Cosa accadrà?

LEGGI ANCHE:

Ines dell’anima mia, romanzo Isabel Allende/ "Quando per amore attraversi il deserto"Chicago P.D. 7, anticipazioni puntata 13 agosto / Non andrà in onda perché...

© RIPRODUZIONE RISERVATA