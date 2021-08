Ines dell’anima mia/ Anticipazioni puntata oggi, 6 agosto: tutti in Cile?

Anticipazioni Ines dell’anima mia puntata oggi 6 agosto 2021

La morte: meno la si teme, più dà vita e La terra promessa sono gli episodi di Ines dell’Anima mia che andranno in onda oggi, 6 agosto, su Canale5, per la gioia dei fan che hanno apprezzato il viaggio e la voglia di rivalsa della protagonista. Sarà proprio Ines ad interessarsi della conquista del Cile tanto da provare a spingere Valdivia a convincere Pizarro a liberato gli uomini di Almagro. Intanto, proprio Pedro dovrà occuparsi dell’opposizione di De la Hoz che è pronto a partire alla volta del Cile. A complicare le cose ci pensano i piani alti di Cusco che continueranno a dire no all’offerta di mezzi e uomini a Valdivia convinti che il Cile sia difficile da conquistare. Come farà Pedro a conquistare la fiducia degli ‘investitori’ per tentare la sua missione?

Ines dell’anima mia, Ines sbarca in Cile?

Prende il via da qui la serata in compagnia con la serie Ines dell’anima Mia che porterà finalmente la protagonista proprio in Cile. Il viaggio è complicato e pieno di difficoltà, manca l’acqua, le comodità non ci sono ma questo non sembra importante alla nostra protagonista, riuscirà ad ottenere quello che vuole oppure no? Attraversare il deserto che divide i protagonisti dal Cile non sarà facile ma Ines riuscirà anche in questo portando a casa la fama di strega. Mentre l’avanzata continua e Valdivia conquista il deserto giungendo poi a quella che chiameranno Santiago, le tribù indi continueranno a fermare l’avanzata degli spagnoli. Uno scontro diretto è ormai inevitabile e sarà al centro del secondo episodio della serie spagnola in onda questa sera, quali saranno il ruolo e la reazione di Ines a quel punto? Un primo momento di quiete e di conquista, lascerà presto spazio a nuovi scontri e non sempre tutto andrà come previsto per Valdivia e i suoi.

