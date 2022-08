Anticipazioni La Dama Velata, quinta puntata 28 agosto/ Clara tenta la fuga (replica)

Anticipazioni La Dama Velata, quinta puntata in replica: Guido chiede un nuovo prestito alla baronessa e la bacia

Prosegue con successo la messa in onda delle repliche de La dama velata, la fiction targata Rai, che su Rai 1 tramette la sua quinta puntata in replica in data odierna, 28 agosto 2022, in prima serata, a partire dalle 21:25 circa. La fiction vede protagonisti la coppia di attori molto amati dal pubblico tv, Mirian Leone e Lino Guanciale, e tratta le vicende di Clara, una donna che intende combattere per una vendetta personale, vedendosi minata e messa in discussione la sua salute mentale. Al quinto appuntamento tv con le repliche de La dama velata, quindi, vanno in onda ben due episodi della fiction Rai datata 2015, diretta da Carmine Elia e prodotta da Rai Fiction e Lux Vide, ovvero il nono e il decimo episodio, intitolati Il seme della follia e Lettera d’addio. Il genere della storia è un dramma sentimentale in costume, e la stessa è ambientata a Trento tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. La protagonista della serie tv Clara, ruolo interpretato dall’ex Miss Italia Miriam Leone, è una giovane costretta dal padre a unirsi in matrimonio con l’altro protagonista della storia Guido, ruolo interpretato da Lino Guanciale. Quando tutti la credono morta, Clara penserà ad escogitare un piano per vendicarsi degli inganni subiti.

Entrambi i due nuovi episodi della quinta puntata de La dama velata, quando ormai manca una settimana al gran finale della fiction Rai, si dicono a dir poco avvincenti e dai momenti tv al cardiopalmo. Nell’episodio 9 – Il seme della follia – al setificio viene rinvenuto il cadavere di Ludovico. Stando alla ricostruzione ripresa dell’assassinio, l’uomo è rimasto vittima di una rapina finita male, e nel frattempo Clara comincia a pensare che il consorte sia rimasto in qualche modo coinvolto nella macabra vicenda, un sospetto che s’infittisce quando Carlotta condivide con la protagonista delle sue sensazioni rispetto alle presunte dinamiche legate alla morte. Guido, marito di Clara, si vede costretto a farsi aprire un prestito da parte della Baronessa, sua partener in crime. La donna dalle nobili origini, con la complicità di Cornelio, vuole ostacolarlo con un piano machiavellico. Una volta ricevuto il prestito bacia la nobildonna, quando viene sorpreso da Clara, che finisce vittima di una profonda crisi personale in preda alle allucinazioni.

La Dama Velata, anticipazioni quinta puntata del 28 agosto: Clara viene bloccata

Il decimo episodio de La dama velata, Lettera d’addio, vede Clara fare l’amara scoperta del fatto che il marito Guido voglia ipotecare la tenuta, per poi abbandonarsi alla disperazione. A questo punto lei tenta di suicidarsi, per poi subire un trattamento sanitario in una clinica che assiste i malati per la salute mentale. Clara scoprirà di essere finita vittima di un avvelenamento e comincerà a sospettare che tra i colpevoli del fattaccio oltre ad Adelaide e Cornelio vi sia anche Guido. Tenta di fuggire via, intenta a raggiungere Matteo a San Leonardo. Purtroppo, nella fuga Clara viene seguita e tramortita, per poi cadere nell’Adige, finendo per apparire priva di sensi. Tutti la crederanno morta.

