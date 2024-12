Pagelle di Masterchef 2024: giudici promossi a pieni voti!

La prima puntata di Masterchef 2024 non ha deluso. Non sono mancate grandi emozioni, lacrime, arrabbiature, colpi di scena e personaggi fuori dal comune. I tre giudici, come sempre impeccabili, nelle pagelle meritano un 8 pieno: severi ma comprensivi nel momento del bisogno e soprattutto empatici, in grado di accogliere e di comprendere le ansie del concorrenti al primo impatto con il programma televisivo, in un contesto differente dalla loro quotidianità. Con il nuovo strumento dell’all-in, i giudici sono stati bravi soprattutto a non penalizzare i concorrenti che hanno deciso di adottare il nuovo format per ottenere cinque minuti in più nella preparazione.

Passiamo ora ai concorrenti: tra i sei che hanno ottenuto il grembiule bianco che permette loro di passare alla fase successiva, spicca la giovane e dolce Ilaria. Con un passato non sempre facile e troppo spesso poco valorizzata, la ragazza ha sentito la fiducia dei giudici: per lei un 8.5. Un 9 lo spendiamo per Reza: l’uomo, di origine iraniana, è arrivato in Italia dopo tanti anni passati in Francia, dove non poteva permettersi neppure una baguette. Una vita difficile, ma un grande riscatto per lui.

Pagelle di Masterchef 2024: Mary pecca di superbia ma va avanti

Tra i concorrenti che hanno ottenuto il grembiule bianco nella prima puntata di Masterchef 2024, la più “sgradevole” è stata senza dubbio Mary, molto sicura di sé, persino in maniera eccessiva. Per lei un 5: va bene essere bravi, ma bisogna sempre rimanere con i piedi per terra. Molto apprezzato, invece, Giulio, aspirante chef e bagnino molto amato dai suoi “vecchietti” della spiaggia: per lui un meritato 8. La simpatia e la bravura di Gaetano hanno conquistato il cuore duro dei tre giudici: per lui un 7.5. Un 7, invece, per Katia: nonostante a primo impatto possa apparire altezzosa, il talento c’è e si vede.