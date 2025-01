Anticipazioni La farfalla impazzita, Elena Sofia Ricci svela: “Una scena è stata molto dura e difficile”

In occasione della Giornata della memoria per ricordare le vittime dell’olocausto, Rai1 ha deciso di omaggiare la figura di Giulia Spizzichino con il film La farfalla impazzita. La donna, ebrea romana che dopo aver visto grand parte della sua famiglia sterminata dai nazisti nell’Eccidio delle Fosse Ardeatine, fu determinante nel catturare il responsabile l’ex capitano nazista Erich Priebke. A darle il volto è l’attrice Elena Sofia Ricci che si è dovuta cimentare in una difficile prova d’attrice e con una storia vera drammatica e terribile. E tra le pagine del settimanale DiPiùTv ha rivelato che una scena è stata particolarmente difficile.

Ospite a Da noi a ruota libera, Elena Sofia Ricci, infatti, oltre a tratteggiare meglio il suo personaggio di Giulia Spizzichino in La farfalla impazzita, ha anche ammesso che una scena è stata particolarmente difficile. Il figlio della donna, Marco non ha mai voluto assistere al processo originale perché con sua madre ha sempre avuto un rapporto difficile, molto tormentato ed invece durante la registrazione di quella scena era presente. “È stata una scena molto dura e difficile perché ho sentito addosso tutta la responsabilità” ha rivelato Elena Sofia Ricci.

La farfalla impazzita film di Rai1, Elena Sofia Ricci: “Giulia Spizzichino? Dura e respingente”

Durante l’intervista a DiPiùTv, invece, Elena Sofia Ricci ha tratteggiato meglio il suo personaggio di Giulia Spizzichino ne La farfalla impazzita: “Non è stato facile interpretare una donna così dura ed a tratti respingente. Anzi è stata una sfida difficile, non ho voluto cambiarla ne addolcirla. Per me era doveroso essere più fedele possibile alla realtà” E poi ha aggiunto che anche e soprattutto a causa della sua durezza ha avuto un rapporto complicato con il figlio Marco, che ha chiamato come a un cuginetto morto durante la deportazione. Il film di Rai1 va in onda in prima serata a partire dalle 21.30.