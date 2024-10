Anticipazioni La promessa, 10 ottobre 2024: Abel si prepara ad operare Curro

Si rinnova il consueto appuntamento quotidiano con la soap opera spagnola La promessa, che torna in onda in serata su Rete 4 anche nella giornata di domani, giovedì 10 ottobre 2024; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Abel ha proceduto con la trasfusione di sangue a Jana e così Curro riesce a riprendersi. Dopo la decisione concordata con gli altri medici, Abel decide di operare il ragazzo alla tenuta e allestisce dunque una sala operatoria proprio all’interno della sua stanza.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 10 ottobre 2024/ Clara ritorna a Milano, ma Mirella...

Nel frattempo tutti sono in apprensione per le condizioni di salute di Curro, finito all’insaputa di tutti nel mirino di Cruz e Don Lorenzo che vorrebbero farlo fuori una volta per tutte; anche Martina si preoccupa per il ragazzo, sempre più innamorata di lui, e decide di fargli una sorpresa. La de Lujan, nel tentativo di alleviare il dolore di Curro, gli porta un grammofono in camera.

Anticipazioni The Family, puntata 10 ottobre 2024/ Aslan e Devin vogliono trasferirsi lontano dalla famiglia

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de La promessa, i medici hanno concordato che Curro potrà essere operato alla tenuta, dopo essere stato colpito da alcuni spari durante la battuta di caccia organizzata in suo onore. Il ragazzo viene affidato alle cure di Abel su indicazione di Cruz, la quale vorrebbe ritardare a tutti i costi l’operazione di Curro per cercare di sbarazzarsene il prima possibile.

Abel prende così in carico la salute di Curro ma, prima di effettuare l’operazione, è necessaria una trasfusione di sangue; alla fine, dopo aver effettuato una serie di prelievi, il medico scopre che l’unica compatibile con il sangue del ragazzo è Jana. La protagonista, preoccupata per le sue condizioni di salute, acconsente così al prelievo nel tentativo di salvargli la vita.

Anticipazioni Beautiful, puntata 10 ottobre 2024/ Taylor delusa da Brooke dopo la rivelazione di Thomas

La promessa, dove vedere le puntate in tv e in streaming

La promessa è in onda per tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, nelle serate di Rete 4 alle ore 19.35; il pubblico ha la possibilità di seguire le puntate della soap anche in streaming, sulla piattaforma di Mediaset Infinity.