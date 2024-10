Anticipazioni La promessa, 9 ottobre 2024: Curro viene curato alla tenuta

La promessa torna in onda domani sera, mercoledì 9 ottobre 2024, con una nuova attesissima puntata su Rete 4; scopriamo nel dettaglio cosa rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity. Dopo lo sparo che l’ha colpito durante la battuta di caccia Curro è in gravi condizioni; Lorenzo, di comune accordo con Cruz per ucciderlo e dopo una lunga discussione tra i medici, acconsente affinché il ragazzo rimanga alla Promessa e lo affida alle cure di Abel, facendogli credere che sia realmente la migliore decisione per salvargli la vita.

Lorenzo e Cruz però continuano a tramare nell’ombra e, di comune accodo, fanno in modo che il loro tentato omicidio durante la battuta di caccia venga fatto passare come un casuale incidente. Nel frattempo Abel prende in carico la salute di Curro e decide di procedere con una trasfusione di sangue; dopo aver chiesto a tutti i componenti della tenuta di aiutarlo e di sottoporsi al prelievo, alla fine il medico scopre che è Jana l’unica compatibile con il sangue di Curro.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate de La promessa, Curro è stato ferito da un colpo di fucile durante la battuta di caccia organizzata in suo onore; sebbene l’obiettivo di Cruz e Lorenzo fosse solo lui, durante la battuta è stato gravemente ferito anche Feliciano. I medici decidono di prendersi cura di Curro e di operarlo alla Promessa, ma Cruz intende ritardare l’intervento e chiede al dottor Sandoval di operare prima Feliciano.

Nel frattempo Maria è sempre più insofferente per la sua reclusione a casa di Ramona; la cameriera vorrebbe a tutti i costi cercare un nuovo lavoro dopo essere stata allontanata dalla Promessa, ma è ben consapevole che non sarà facile considerata la nomea di ladra per cui ora è conosciuta in tutto il paese. Tuttavia dalla Promessa Catalina e Pelayo agiscono affinché Maria venga reintegrata nella servitù.

La promessa, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Quando e dove vedere le puntate de La promessa? La soap opera spagnola va in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, nelle serate di Rete 4 a partire dalle ore 19.35; oltre alla visione in chiaro, è garantita come sempre la visione in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.