Gli episodi de La Promessa vengono trasmessu su Rete 4 ogni giorno alle 19.39 e riescono sempre a catturare non poco l’attenzione di moltissimi fan. Questi sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti della soap opera spagnola, puntata dopo puntata restano incollati al televisore per non perdere nessun dettaglio. Sono sempre tante le novità e i colpi di scena che spesso lasciano i telespettatori senza parole, oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

In molti si stanno chiedendo cosa succederà nelle prossime puntate de La Promessa, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative all’episodio che verrà trasmesso domani, mercoledì 15 gennaio 2025. Queste fanno sapere che Margarita e Ayala dichiareranno il loro amore davanti ai marchesi e a Martina, una confessione che scatenerà non poco il caos. Martina si scaglierà contro di loro insultandoli pesantemente, atteggiamento che farà infuriare il Conte.

La Promessa anticipazioni mercoledì 15 gennaio 2025: Simona affronta Virtudes, minaccia la madre e Candela

L’unione tra Margarita e Ayala ha spiazzato non poco Cruz che apparirà inorridita dalla novità nella puntata de La Promessa che andrà in onda domani, mercoledì 15 gennaio 2025. Don Alonso proverà a calmarla e cercherà di convincerla del fatto che un matrimonio tra i due potrebbe spingerli a lasciare La Promessa.

Nel frattempo Simona affronterà Virtudes, le chiederà perché le ha mentito in merito alla visita che ha fatto al fratello, lei però la farà sentire in colpa con la sua reazione. Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che nell’episodio di domani, mercoledì 15 gennaio 2025, Virtudes minaccerà anche Candela. La donna la metterà in guardia sulle gravi conseguenze con le quali potrebbe fare i conti se non smetterà di intromettersi.

