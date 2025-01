Torna la Promessa, anticipazioni dal 13 al 19 gennaio: cosa succede nella fiction di Rete 4

E’ partita la caccia alle anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa, per quanto riguarda gli episodi dal 13 al 19 gennaio 2025 in onda su Rete 4. Cosa aspettarci dai prossimi appuntamenti? Sbirciando le prime anticipazioni trapelate in rete, emergono colpi di scena inattesa e tante emozioni per i nostri protagonisti. Virtudes è alle prese con l’agitazione di Simona, preoccupatissima per le condizioni di salute della figlia. Blanca, invece, vuole escogitare un piano per riportare la calma tra Jana e Manuel. Intanto Catalina muove accuse pesanti a Pelayo, sostenendo sia complice di Lorenzo.

Anticipazioni Endless Love prossime puntate 13-18 gennaio 2025/ Il matrimonio di Kemal e Nihan è a rischio

Le condizioni di salute di Diego peggiorano e Jana suggerisce a Pia di non allontanarlo proprio adesso dalla tenuta. Le anticipazioni de La Promessa ci portano alla promessa di amore tra Ayala e Margarita, mentre Simona e Candela ricevono minacce da Virtudes e la situazione sembra deteriorarsi sempre di più. In una delle prossime puntate, inoltre, scatterà un bacio tra Catalina e Pelayo, ma la donna chiederà del tempo per riflettere sulla loro frequentazione.

ZORRO/ La nuova serie tv e i ricordi nostalgici da boomer

Anticipazioni prossime puntata La Promessa: la dolorosa confessione di Ayala, la salute di Diego peggiora

Le anticipazioni de La Promessa raccontano la confessione di Ayala a Petra: non prova più gli stessi sentimenti di prima e vuole voltare pagina. Brutte notizie per Diego, che peggiora dal punto di vista della salute. Il quadro clinico del piccolo Diego sembra lasciare poche speranze e i segnali sono sempre più negativi e scoraggianti.

Cruz e Lorenzo hanno un duro confronto sul traffico di armi. Romulo invece viene a sapere che Curro possiede mappe e articoli di guerra e decide di affrontarlo. Cosa emergerà dal loro confronto? Per scoprirlo non resta che attendere la messa in onda degli episodi in arrivo. Colpi di scena, intrighi, amori e nuovi inizi attendono i nostri protagonisti.

Anticipazioni The Bad Guy 2 seconda puntata 10 gennaio 2025/ Il boss Mariano Suro rischia di morire