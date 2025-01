Anticipazioni La Promessa, prossima puntata: in arrivo un pesante scontro

Prosegue la messa in onda della soap La promessa su Rete 4 dopo il trasloco da Mediaset, nel corso della puntata in onda il 17 gennaio 2025 assisteremo a una serie di colpi di scena durante l’episodio trasmesso sul piccolo schermo, a partire dalle condizioni di vita di Diego, in miglioramento dopo gli ultimi eventi, intanto Martina si scaglia contro Margarita e la accusa di non aver rispettato il lutto davanti a Cruz dopo l’accaduto e anche Curro decide di affrontarla a muso duro.

Pelayo intanto ascolta Catalina confidare a Manuel di essere triste perché presto dovrà abbandonare la sua attività in favore di Lorenzo. A quel punto il conte decide d’intervenire a favore della marchesina, intanto Ayala dovrà scontrarsi con la sua amante tenuta segreta: cosa succederà? Le anticipazioni La promessa prevedono grandi colpi di scena e novità.

Anticipazioni La Promessa: Lope contro Santos

La puntata de La Promessa del 17 gennaio 2025 prevedono ulteriori colpi di scena per la serie, mentre Pia e Jana tirano un grande sospiro di sollievo riguardo alle condizioni di Diego, Lope e Santos si preparano ad avere un pesante scontro, con l’interesse per Vera che sembra aver provocato particolare tensione. Intanto Martina è sempre più furiosa con la madre e assisteremo a un duro scontro stando alle anticipazioni de La Promessa, intanto Pelayo ascolta una conversazione privata tra Catalina e Manuel.