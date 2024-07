Anticipazioni La promessa, puntata 18 luglio 2024/ Cruz e Lorenzo, la trappola per ingannare Margarita

Anticipazioni La promessa, 18 luglio 2024: Abel rimane alla tenuta

Nuovo appuntamento domani pomeriggio, giovedì 18 luglio 2024, con una nuova puntata de La promessa in onda su Canale 5; secondo le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Jimena continua a vivere in maniera disinvolta e serena quello che tutti credono sia stato un aborto, con conseguente morte del futuro erede del marchesato. Il suo atteggiamento inizia a scatenare i sospetti di Cruz, per questo Jimena e Mercedez implorano che Abel rimanga alla tenuta, cosicché il medico possa continuare a coprirla; Cruz, seppur inizialmente titubante, alla fine viene convinta da Manuel e accetta.

Intanto Catalina e Pelayo proseguono la loro attività nella produzione e vendita delle marmellate; tra loro c’è grande complicità e lo nota anche il padre della ragazza, che viene però rassicurato sul fatto che sono solo buoni amici. Nel frattempo, Lorenzo vuole esaudire il desiderio di Cruz e trovare un modo per evitare che una parte di quota della tenuta passi nelle mani di Margarita; l’uomo, per questo motivo, escogiterà un astuto piano inserendo all’interno del contratto due clausole trappola…

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de La promessa, l’aborto di Jimena è stato accolto dalla disperazione generale ma l’atteggiamento disinvolto della ragazza lascia tutti senza parole: la ragazza, ancora complice di Abel, deve cercare di fingersi triste per l’accaduto, eppure alcuni suoi comportamenti destano numerosi sospetti, ancor più dopo essere scesa in sala per pranzare anziché rimanere in stanza a riposare.

Riaccompagnata in camera, le viene imposto da Cruz e Manuel di rimanere a letto e anche Abel, reggendole il gioco, le consiglia di restare a riposo; eppure la Marchesa, notando l’ambiguo comportamento del dottore, inizia a nutrire sospetti in Jimena e crede che la ragazza non abbia realmente abortito, per questo chiede a Petra di tenerla d’occhio…

