Anticipazioni La promessa, puntata 17 luglio 2024/ Cruz sospetta di Jimena: l’aborto è tutta una farsa?

Anticipazioni La promessa, 17 luglio 2024: Cruz vuole tenere d’occhio Jimena

La promessa torna in onda domani pomeriggio, mercoledì 17 luglio 2024, con una nuova ed imperdibile puntata su Canale 5; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, la disperazione nella tenuta è generale dopo l’improvviso aborto di Jimena e la morte del futuro erede del marchesato. Tutti sono sotto choc, da Manuel a Cruz e Jana, tranne Jimena; la ragazza, che con la complicità di Abel è stata protagonista di una menzogna sinora perfettamente riuscita, è sollevata al pensiero di aver detto la parola “fine” alla farsa.

Tuttavia la sua relativa serenità desta non pochi sospetti, soprattutto quando decide di scendere per pranzare scatenando lo stupore di tutti i commensali: Cruz e Manuel le impongono di tornare a riposare in camera e Jimena alla fine accetta, accompagnata dal suo uomo e dalla madre Mercedes. Suo complice è sempre Abel, che regge il gioco e le suggerisce di rimanere a riposo; tuttavia il loro ambiguo comportamento scatena non solo i sospetti di Cruz, che inizia a convincersi che la ragazza non abbia realmente abortito ed impone a Petra di tenerla sotto controllo, ma anche in Jana, che non si capacita di vederla sorridere nonostante il dramma.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate de La promessa su Canale 5, Abel ha ufficialmente comunicato alla tenuta la notizia dell’aborto di Jimena, dopo che è stata ritrovata tra le sue lenzuola una vistosa macchia di sangue. Se da un lato la coppia è complice della menzogna ordita ai danni di tutti, e sono ben consapevoli di dover continuare a fingersi rattristati per non destare sospetti, dall’altro lato Manuel e tutti i presenti alla tenuta sono disperati per la morte del futuro erede.

Intanto, spostando l’attenzione sulla nuova attività lavorativa messa in piedi da Catalina e Pelayo, la produzione e la vendita delle marmellate procede a gonfie vele e arriva per il Conte il primo importante cliente, un noto hotel di Madrid…

