Le anticipazioni de La Promessa trapelate sul web, in merito alla puntata che andrà in onda venerdì 18 ottobre 2024, si lasciano sfuggire interessanti novità e colpi di scena che stupiranno non poco i tantissimi fan della soap opera spagnola. In moltissimi ogni giorno restano davanti alla televisione, incuriositi dalle vicende dei protagonisti, oltre che su Canale 5 però gli episodi sono sempre disponibili su Mediaset Infinity, piattaforma streaming che consente di guardare le puntate in qualsiasi momento. Dopo la morte di Feliciano Cruz è molto turbata per aver scoperto che in realtà era il figlio di Petra e chiederà a Pia se lei era a conoscenza della sua vera identità. Lei negherà per evitare che la cameriera possa soffrire ancora di più, le sue parole però non convinceranno la marchesa.

Endless Love anticipazioni, puntata serale di oggi 17 ottobre 2024/ Ayhan finisce in trappola, c’entra Emir

Intanto Don Alonso si preoccuperà molto quando Manuel gli dirà di voler partecipare alla competizione aeronautica Herzog-Staackman. Le anticipazioni de La Promessa rivelano che le condizioni di salute di Curro dopo l’intervento miglioreranno ogni giorno di più, ne saranno tutti felici tranne Lorenzo e Cruz dal momento che speravano che sarebbe morto. La servitù è molto triste per la morte di Feliciano, in cucina Lope e gli altri brinderanno in suo onore. Nel frattempo la marchesa chiederà a tutti di continuare a considerare Petra e Feliciano come fratello e sorella e non come madre e figlio, dopodiché accuserà Pia di averle mentito sulla vicenda.

My Home My Destiny anticipazioni, puntata 18 ottobre 2024/ Ali Riza chiede scusa a Sultan

La Promessa, anticipazioni: Cruz informa Curro della morte di Feliciano, lui ha un malore

Curro non si è ancora ripreso del tutto e non è a conoscenza del fatto che Feliciano non è sopravvissuto, per evitare di turbarlo Alonso chiederà alla famiglia di non dirgli ancora nulla sul drammatico evento. La marchesa però andrà contro il volere del marito pensando che una notizia così drammatica potrebbe far peggiorare le condizioni del nipote, deciderà quindi di andarlo a trovare per raccontargli tutto. Cruz porterà al baronetto i suoi biscotti preferiti e non appena lui le dirà che si sente meglio rivelerà che Feliciano è morto, notizia che gli causerà un attacco di panico. Il ragazzo chiederà alla zia di lasciarlo da solo e lei andrà via soddisfatta.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 18 ottobre 2024/ Matteo sollevato, Umberto è furioso

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che Cruz farà delle pressioni nei confronti di Catalina e Pelayo affinché i due affrettino le loro nozze. Anche Maria e Salvador vorrebbero sposarsi ma non hanno il coraggio di uscire allo scoperto. Intanto Catalina incontrerà Virtudes e verrà a conoscenza del fatto che prova molta ammirazione nei confronti di Simona. Leggendo le false lettere della madre la figlia della cuoca proverà dispiacere per ciò che è accaduto in passato tra loro.