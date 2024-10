Inizia una nuova settimana de La Promessa su Canale 5, le anticipazioni rivelano cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda dal 14 al 20 ottobre. Queste fanno sapere che Simona riuscirà a riabbracciare la figlia Virtudes, Romulo invece non vuole che Feliciano scopra quale siano le sue reali condizioni di salute. Il figlio di Petra però sentirà cosa dirà il medico e si renderà conto che non ha più speranze. Abel capirà di aver sbagliato le dosi dell’etere quando Curro non riprenderà conoscenza, Jana invece si sentirà in colpa per non aver aiutato Feliciano. Don Lorenzo è sicuro che il Barone de Linaja non si risveglierà, vedendo Cruz così preoccupata deciderà di soffocarlo con un cuscino. Nel frattempo Catalina chiederà a Pelayo di convolare a nozze con lei e Curro si sveglierà. Intanto, Feliciano morirà tra le braccia di Petra dopo aver detto addio a Teresa.

Nella puntata di martedì 15 ottobre tutti saranno sconvolti a causa della morte di Feliciano, la madre farà fatica a separarsi dal cadavere del figlio. Pia chiederà aiuto a Cruz per farla ragionare. Le anticipazioni de La Promessa fanno sapere che nell’episodio di mercoledì 16 ottobre nemmeno Teresa riuscirà ad accettare che il suo amato sia morto e darà la colpa del decesso dell’uomo ad Abel e Jana perché si sono presi cura solo di Curro. Intanto Cruz chiederà a Pelayo di sposare al più preso Catalina per allontanarla dalla tenuta. La distanza tra lui e Jana renderà molto triste Manuel, nella puntata di giovedì 17 ottobre chiederà alla donna se si è innamorata di Abel e Curro dovrà fare i conti con una grave ricaduta. Petra verrà raggiunta da Cruz nella stanza di Feliciano, la cameriera in preda alla disperazione per la sua morte confesserà che era suo figlio.

Anticipazioni La Promessa: Cruz sconvolta dalla confessione di Petra

I telespettatori resteranno molto sorpresi dalle novità che accadranno nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni della puntata di venerdì 18 ottobre rivelano che dopo l’inaspettata confessione di Petra la marchesa sarà sconvolta. Cruz chiederà a Pia se era al corrente dell’identità di Feliciano, lei mentirà ma la marchesa non crederà alle sue parole. Parlando con Don Alonso Manuel confesserà di voler prendere parte alla competizione aeronautica Herzog-Staackman. Curro avrà un attacco di panico quando Cruz lo informerà della morte di Feliciano. Nel frattempo Vera confesserà a Jana di provare dei sentimenti per Lope, Catalina invece incontrerà Virtudes. Maria e Salvador sognano di diventare marito e moglie, non riusciranno però ad uscire allo scoperto.

Nell’episodio de La Promessa che andrà in onda sabato 19 ottobre Don Alonso sarà furioso con Cruz dopo che ha rivelato al barone che Feliciano non ce l’ha fatta. Lope chiederà a Vera di fare insieme un pic nic, lei accetterà il suo invito. Intanto Salvador e Maria sono pronti ad annunciare a tutti il loro matrimonio, Don Romulo e Pia però li fermeranno e si opporranno alle nozze. Le anticipazioni rivelano anche che nella puntata di domenica 20 ottobre Jeronimo si recherà alla tenuta per mettere in guardia Pelayo, Cavendish ha ordinato un grosso carico di armi e lo scambio avverrà a La Promessa. Quando Pelayo chiederà al suo socio le chiavi del magazzino lui si rifiuterà. Nel frattempo Don Alonso vorrà indagare sull’incidente avvenuto durante la battura di caccia e Don Lorenzo ne parlerà con Cruz perché ha paura che il marchese possa scoprire la verità. Martina si scuserà con Curro per averlo illuso, confesserà infatti che la loro storia d’amore non potrà mai uscire allo scoperto.