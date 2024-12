Con le sue intriganti vicende La Promessa continua a conquistare non poco l’attenzione di moltissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà nelle prossime puntate. La nota soap opera spagnola fa compagnia ai telespettatori tutti i giorni alle 19.39 su Rete 4 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti. Tantissime infatti sono le persone che puntata dopo puntata si piazzano davanti al televisore per non perdere nessun dettaglio. Gli episodi oltre che sul piccolo schermo sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni de La Promessa in merito alla puntata che andrà in onda domani, sabato 21 dicembre 2024, come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che stupiranno non poco i telespettatori. Queste fanno sapere che Salvador sarà davvero affranto a causa dei richiami di Don Romulo, sarà palese il fatto che svolgere il ruolo di primo valletto non lo rende così tanto felice.

L’amata soap opera spagnola tiene compagnia ai telespettatori anche durante il weekend, i protagonisti con le loro interessanti vicende riescono sempre ad incuriosire tutti. Le anticipazioni de La Promessa rivelano che nell’episodio che andrà in onda domani, sabato 21 dicembre 2024, Martina ha tentato di tenere la madre lontana da Ayala ma il suo piano verrà scoperto e la tensione sarà alle stelle.

Nel frattempo Curro chiedere l’aiuto di Jana per accorciare la distanza che si è creata tra lui e Martina. Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che Pelayo sarà molto preoccupato a causa dei problemi relativi alla consegna delle armi. La situazione non migliorerà nemmeno dopo che Don Lorenzo proverà a rassicurarlo dicendogli che andrà tutto per il meglio. Cos’altro succederà? Presto ci sarà un confronto tra Manuel, i marchesi e i duchi de Los Infantes.

