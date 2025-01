Inizia oggi una nuova settimana de La Promessa e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i tantissimi fan della nota soap opera spagnola. Gli episodi tengono compagnia ai telespettatori tutti i giorni su Rete 4 alle 19.39 e con le loro intriganti vicende i protagonisti riescono sempre a catturare l’attenzione di moltissime persone. Queste puntata dopo puntata restano davanti al televisore per scoprire tutto quello che succederà, oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Cosa succederà nei prossimi episodi de La Promessa? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, martedì 21 gennaio 2025. Queste fanno sapere che Curro ha preso un’importante decisione, quella di arruolarsi per la Guerra e non ha nessuna intenzione di cambiare idea. La sua scelta spiazzerà non poco i suoi parenti.

Ci saranno molte altre novità a La Promessa nella puntata che andrà in onda su Rete 4 domani, martedì 21 gennaio 2025. Stando alle anticipazioni Cruz e Don Lorenzo saranno gli unici a non mostrare interesse per la decisione di Curro. I due infatti saranno impegnati a mettere in atto il loro piano per estromettere Catalina dal business delle marmellate.

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che nell’episodio di domani Don Lorenzo e Cruz spingeranno Don Alonso ad agire con lo scopo di liberarsi di Catalina. Nel frattempo Blanca spronerà Manuel a compiere un’azione che lo renderà libero dal gioco della sua famiglia, questo lo unirà alla donna che ama, Jana. Lui accetterà il suo consiglio? Al momento non sono trapelati altri spoiler, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei prossimi episodi della soap opera spagnola per scoprire tutto quello che accadrà.

