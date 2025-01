La Promessa non si ferma nemmeno durante il weekend, la soap opera spagnola infatti tiene compagnia ai telespettatori tutti i giorni alle 19.39 su Rete 4 e riesce sempre a conquistare ottimi risultati in termini di ascolti. Puntata dopo puntata sono moltissime le persone che restano incollate al televisore per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti, colpi di scena e novità non mancano mai. Oltre che sul piccolo schermo la fiction è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 20 gennaio 2025/ Irene e Alfredo nascondono a Clara che...

Stando alle anticipazioni trapelate sul web nella puntata de La Promessa che andrà in onda domani, sabato 18 gennaio 2025, Alfonso non crederà a ciò che Pelayo gli ha detto su Lorenzo e deciderà di cacciarlo dalla tenuta. Catalina però non resterà in silenzio, infatti convincerà il marchese a riconsiderare la sua decisione. Intanto, Simona apprenderà da Teresa che Virtudes ha avuto un altro attacco, la preoccupazione sarà davvero tanta. Nel frattempo Maria, all’idea della sua partenza sarà angosciata perché ha paura che il suo matrimonio possa risentirne, Salvador però cercherà di calmarla.

Anticipazioni Beautiful, puntate 18 gennaio 2025/ Il racconto di Finn e Kelly sconvolge Steffy, sarà furiosa

La Promessa, anticipazioni 18 e 19 gennaio 2025: Lorenzo fa arrabbiare Cruz, Romulo sgrida Santos

Ci saranno interessanti colpi di scena anche nell’episodio che andrà in onda domenica 19 gennaio 2025. Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Cruz rimprovererà Lorenzo a causa del suo coinvolgimento nel traffico di armi, lui però si giustificherà dicendo che voleva solo proteggere la Promessa e Pelayo dalle minacce di Cavendish. Lope non resterà a guardare mentre Santos infastidisce Vera e Manuel abbraccerà Jana dopo che Blanca lo inviterà a seguire il suo cuore.

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che nella puntata di domenica 19 gennaio 2025 Romulo sgriderà Santos a causa del suo inappropriato comportamento. Nel frattempo le condizioni di salute di Diego peggioreranno e saranno tutti in ansia. Cos’altro succederà? Alonso farà delle domande a Curro dopo che Romulo troverà nella sua stanza articoli di giornale e una mappa del fronte di guerra. Lui ammetterà che ha intenzione di unirsi al combattimento.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 17 gennaio 2025/ Adelaide vuole escludere Tancredi, aiuterà Umberto