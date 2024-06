Anticipazioni La promessa, puntate 24 e 25 giugno 2024/ Jana e Manuel sempre più vicini

Anticipazioni La promessa, 24 e 25 giugno 2024: Curro s’infuria con Ramona

Vanno in onda su Canale5 le nuove puntate de La promessa, nelle giornate di lunedì 24 e martedì 25 giugno 2024; come rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, nella puntata di oggi Curro continua ad indagare sul suo passato ma Ramona non apre bocca e fa spazientire il ragazzo, con Jana che interviene per evitare il peggio. Intanto Pia apprende da Teresa che è stato Feliciano a scoprire il posto in cui era tenuto nascosto suo figlio, mentre il Garden Party si rivela un incubo per i de Lujan; la famiglia viene ignorata e screditata dopo la vendetta di Margarita contro Cruz.

Alla festa Martina viene controvoglia festeggiata come la fidanzata di Antonio, ma ritrova il sorriso ballando con Curro e dichiarandogli il proprio amore nonostante il futuro che la attende; inoltre, anche Jana e Manuel si ritrovano insieme in un ballo a sorpresa organizzato dal ragazzo. Per quanto riguarda le anticipazioni de La promessa di domani, martedì 25 giugno, Manuel e Jana vengono quasi scoperti insieme da Jimena; nel frattempo, Catalina chiede a Maria di ottenere un permesso per aiutare Salvador, accompagnandolo nell’operazione cui a breve dovrà sottoporsi.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de La promessa, Jana è alla costante ricerca della verità sul suo passato e, allo stesso, tempo, si è avvicinata sensibilmente ad Abel scatenando la gelosia di Manuel. Anche Curro vuole vederci chiari e cerca di ottenere la verità da Ramona, che tuttavia è restia a parlare a raccontare cosa sarebbe accaduto in passato.

Intanto Antonio ha organizzato una festa in cui presenterà Martina agli ospiti come sua fidanzata; la ragazza però parteciperà controvoglia, poiché innamorata di Curro, il quale cerca di dissuaderla dal futuro al quale andrà incontro. Inoltre, sempre in vista del Garden Party organizzato dal duca, Margarita minaccia Cruz di screditarla davanti a tutta la nobiltà.

